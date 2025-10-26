Hoewel Max Verstappen na afloop van de kwalificatie aangaf dat er niet veel van de racepace van de RB21 verwacht hoeft te worden, stelt dr. Helmut Marko dat het glas nog altijd halfvol is. Zo was de rijhoogte van de wagen tijdens de kwalificatie niet optimaal, maar tijdens de wedstrijd en dus met volle tanks zou dat minder een probleem moeten vormen.

Het Oostenrijkse team heeft voor de race in Mexico-Stad diverse updates meegenomen. Dat heeft op zaterdag echter niet geleid tot de pole position; die ging namelijk naar Lando Norris met een tijd van 1:15.586. Verstappen moest genoegen nemen met P5 en kwam uiteindelijk bijna een halve seconde tekort. De racepace was bovendien niet competitief en de viervoudig kampioen gaf daarom aan uit te kijken naar een pittige wedstrijd.

Gebrek aan grip

Ook Marko geeft in gesprek met Sky Deutschland aan dat het vooruitzicht voorlopig nog niet positief is. De adviseur wijst vooral op het gebrek aan grip. "We hebben ons wel verbeterd, maar in sector twee verloren we alsnog twee tienden, en dat gebeurde in slechts twee bochten", aldus Marko, verwijzend naar bocht tien en elf, waar Verstappen tijdens de kwalificatie telkens een momentje overstuur kende. Ook de bandenslijtage blijft een dingetje: "Dat wordt lastig tijdens de wedstrijd; de bandenslijtage zal doorslaggevend zijn."

Rijhoogte

Toch is niet alles kommer en kwel. Zo werd de RB21 van Verstappen tijdens de kwalificatie iets hoger afgesteld, wat ten koste ging van de rondetijd. Dat zou aan het begin van de race echter een voordeel kunnen zijn. "In de tweede sector zaten we misschien iets boven de limiet van de rijhoogte. Maar met het oog op de race: als de tanks vol zijn en we langzamer door de bochten gaan, dan zou dat opgelost moeten zijn."

