Lando Norris moet vanavond op de startgrid in Mexico een behoorlijk stuk naar achteren kijken om Max Verstappen en Oscar Piastri te kunnen zien, maar toch sluit de Brit niet uit dat het tweetal zich een weg naar voren zal vechten.

Het Formule 1-weekend in Mexico wordt vooralsnog gedomineerd door Lando Norris. De McLaren-coureur en nummer twee in het wereldkampioenschap greep op zaterdag met overmacht pole position, terwijl teammaat en klassementsleider Oscar Piastri niet verder wist te komen dan de achtste plaats. Door een gridstraf voor Carlos Sainz start de Australiër echter als zevende, met Max Verstappen één startrij daarvoor op P5. De Nederlander klaagt het hele weekend al over het totale gebrek aan grip in zijn auto en vreest het ergste voor de race van vanavond.

Verstappen en Piastri nooit uitsluiten

Norris sluit de Nederlander echter niet uit. Hetzelfde geldt voor zijn teammaat: "Je hebt het over twee van, - samen met deze gasten hier - twee van de beste coureurs op de grid", vertelt hij op de persconferentie na afloop van de kwalificatie, vergezeld door Charles Leclerc en Lewis Hamilton. "Je kunt nooit uitsluiten dat ze naar voren weten te komen. Mijn race pace is dit seizoen altijd erg sterk geweest, dus ik verwacht dat Oscar naar voren komt."

Aan de leiding blijven

Norris vervolgt: "Dat is wat hij normaal ook doet, dus we zullen zien. Dat is wel wat ik verwacht. Hetzelfde geldt voor Max. Wanneer was hij ooit niet aan het aanvallen en naar voren aan het komen? Hopelijk weet ik in de eerste ronde aan de leiding te blijven. Dan kunnen deze jongens de rest voor mij ophouden", besluit hij met een knipoog.

