Red Bull Racing heeft in Mexico de afstelling niet gevonden na vier sterke weekenden op rij. Teambaas Laurent Mekies erkent dat het team de hele tijd naar de sweet spot zocht, maar die niet vond. Max Verstappen kwam in de kwalificatie niet verder dan de vijfde tijd en leverde bijna een halve seconde in op Lando Norris. De verschillen met de nummers twee tot en met vier waren kleiner. Een snelste tijd in de tweede vrije training nam hij zelf niet als maatstaf.

De veranderlijke omstandigheden in Mexico, met de ijle lucht, gooiden roet in het eten. Eerder leek Red Bull juist een solide basis te hebben: in Austin pakte Verstappen meteen pole en won hij de sprintrace. In Mexico werkte dat recept niet. Mekies blikt terug op de kwalificatie: "Het zou terecht zijn als je zegt dat we het lastig hebben gehad om de juiste afstelling voor de auto te vinden." Volgens hem was Verstappen het hele weekend duidelijk over het gebrek aan gevoel. "Je hebt waarschijnlijk wel gehoord dat Max het hele weekend al behoorlijk vocaal is over het feit dat hij niet kan pushen op de manier waarop hij moet kunnen pushen om snel te zijn." Red Bull probeerde veel, maar zonder succes. "We hebben veel verschillende dingen uitgeprobeerd. Helaas hebben we het werkvenster van de auto hier niet weten te vinden."

Ogen gericht op concurrenten

Toch geeft Mekies de titeljagers nog een haakje. De punten worden pas na de race verdeeld en de teambaas acht Norris op basis van zijn kwalificatiesnelheid waarschijnlijk buiten bereik, maar ziet ruimte om in het kampioenschap schade te beperken. "We hebben concurrenten voor ons en concurrenten achter ons", zo geeft Mekies aan tegenover de media. Daarbij wijst hij erop dat Oscar Piastri zelfs twee plekken achter Verstappen start. Piastri klokte de achtste tijd en schuift door de gridstraf van Carlos Sainz op, maar blijft achter de Nederlander. Isack Hadjar staat naast de WK-leider op rij vier en kan het Piastri lastig maken.

Maakt Verstappen kans?

Red Bull legde de nadruk op lange stints, nadat de long runs op vrijdag tegenvielen. In de derde vrije training is extra getest. De korte runs bleven onder de maat, maar in de racesimulatie op zaterdag had Verstappen weinig verval. Een podium zou de schade kunnen beperken, al blijft het gissen naar de echte racesnelheid. Een mogelijke joker is de koeling. Op hoogte zitten teams tegen de limiet met rem- en motortemperaturen. "Ik denk dat alle teams aan hun limiet zitten met de koeling van de remmen en de auto, dus we gaan zien wat er gebeurt", zo sluit de teambaas af.

