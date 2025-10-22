Oscar Piastri en Lando Norris vielen allebei uit in de Sprint voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten door een crash bij de start samen met Nico Hülkenberg en Fernando Alonso. Zak Brown wees naar Hülkenberg als de schuldige en bestempelde de Kick Sauber-coureur zelfs als "amateuristisch". De McLaren-CEO heeft nu echter zijn excuses aangeboden.

Max Verstappen had zich op de pole position gekwalificeerd voor de zaterdagsrace en reed onbedreigd naar de overwinning. Hij zou dit kunstje overigens ook op de zondag herhalen tijdens de Grand Prix. Achter de Red Bull vond er een flinke crash plaats in de eerste haarspeldbocht. Piastri probeerde achterlangs zijn teamgenoot te kruisen, maar stuurde zover in dat Hülkenberg geen kant meer op kon. "Ja, dat was verschrikkelijk", verklaarde Brown vervolgens tegenover Sky Sports F1. "Je kan daar geen van onze beide coureurs de schuld van geven. Het was een amateuristische actie van coureurs vooraan die onze twee jongens hebben uitgeschakeld." De Amerikaan heeft nu echter sorry gezegd.

Wheatley begrijpt de passie van Brown

"Zak had al gauw zijn verontschuldigingen naar me gestuurd. Hij heeft daarna zijn excuses aangeboden aan Nico persoonlijk", vertelde Kick Sauber-teambaas Jonathan Wheatley tegenover de aanwezige media in Austin, Texas. "Kijk, dit is een sport waarin veel passie zit, en ik hou van passie. En als je dan twee auto's hebt die vechten voor het wereldkampioenschap en die twee auto's worden in de eerste ronde uitgeschakeld... Het is makkelijk om te denken dat het soms de schuld van iemand anders is. Volgens mij is dat wat hij bij Sky op tv deed - het was het heetst van de strijd en zijn emotie. Maar ik ken Zak al heel lang. Hij is een racer. We zijn allemaal racers en we hebben het na afloop uitgepraat."

