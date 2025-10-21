Op de dinsdag na de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten wordt er niet alleen nagepraat over de comeback van Max Verstappen, maar wordt er ook vooruitgeblikt op Mexico-Stad. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent, nu het circus afreist naar de twintigste ronde van het seizoen.

Er zijn tot nu toe maar liefst acht rookies bevestigd voor de eerste trainingssessie in Mexico-Stad. Mercedes was een van de teams die vandaag een vervanger aankondigde voor George Russell. McLaren heeft bevestigd dat er aankomend weekend niet gereageerd wordt op de naderende Max Verstappen door middel van upgrades. Die komen er überhaupt niet meer in 2025. Wel heeft McLaren maatregelen noemen omtrent de 'sjoemelactie' van Red Bull met het stukje tape van Lando Norris. Verder zijn Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg lovend over Verstappen en ziet Toto Wolff een psychologisch voordeel voor de Red Bull Racing-coureur.

Artikel gaat verder onder video

Russell moet eerste vrije training in Mexico overslaan: Mercedes kiest voor Vesti

Mercedes laat aanstaande vrijdag in Mexico Frederik Vesti plaatsnemen in de bolide van George Russell. De 23-jarige deel zal de eerste vrije training voor zijn rekening nemen namens de Duitse grootmacht. Het wordt voor Vesti al de vierde vrije training die hij af mag werken in de Formule 1. De Deen is is dienst bij Mercedes als test- en reservecoureur en verreed eerder dit jaar in Bahrein ook al een oefensessie. Vesti zal aanstaande vrijdag niet het enige nieuwe gezicht op de baan zijn. Red Bull Racing laat het 18-jarige toptalent Arvid Lindblad in de Red Bull van Verstappen rijden, McLaren zet IndyCar-ster Patricio O'Ward achter het stuur en Ferrari laat Le Mans-winnaar Antonio Fuoco debuteren. Lees hier het hele artikel over de rookie die bij Mercedes instapt in Mexico-Stad.

Related image

Ricciardo komt woorden tekort over Verstappen: 'Die jongen is zo goed'

Daniel Ricciardo, voormalig teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, heeft zich na de Grand Prix van de Verenigde Staten lovend uitgelaten over de Nederlander. Ricciardo, die met een aantal fans in Texas was, sprak in een Whatsapp-groep zijn bewondering uit voor Verstappen en Charles Leclerc. "Haha ja, Max is belachelijk. Die jongen is zo goed", zei Ricciardo over zijn voormalig teamgenoot en goede vriend. "Ja, ik weet het, ik zeg iets wat iedereen al weet..." Lees hier het hele artikel over de complimenten van Daniel Ricciardo voor Max Verstappen.

Related image

Wolff: 'Verstappen heeft psychologisch voordeel ten opzichte van Piastri'

Volgens Toto Wolff heeft Max Verstappen als jager in de Formule 1-titelstrijd een 'psychologisch voordeel' ten opzichte van het McLaren-duo. Ondanks dat de Nederlander momenteel 40 punten achter koploper Oscar Piastri zit, ziet Wolff de Limburger als de coureur met een mentale voorsprong. "Ik heb in een vergelijkbare situatie gezeten met twee coureurs die vechten voor een kampioenschap, en de dreiging van een andere die terugkomt. Destijds was dat Max, geloof ik, en toen was het Sebastian [Vettel] in die jacht." Hij voegt eraan toe dat de underdog altijd een beetje een makkelijker psychologisch voordeel heeft vanwege de waarschijnlijkheid. Lees hier het hele artikel over het voordeel van Max Verstappen ten opzichte van Oscar Piastri.

Related image

'McLaren nam maatregelen in Austin nadat Red Bull eerder was betrapt op weghalen tape'

Een monteur van Red Bull Racing zou een poging hebben gedaan om te sjoemelen met een stukje tape dat Lando Norris op de grid wilde gebruiken als markeringspunt voor zijn gridbox. Naar verluidt was het tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten niet de eerste keer dat dit geprobeerd werd. Volgens The Race zou McLaren Red Bull eerder al hebben betrapt en daarom voor afgelopen weekend haar methode hebben veranderd, waardoor de tape moeilijker te verwijderen was. Lees hier het hele artikel over de maatregelen van McLaren in de Verenigde Staten.

Related image

Hülkenberg lovend over comeback Verstappen: "Hij is de eindbaas die over iedereen regeert"

Nico Hülkenberg is lovend over zijn goede vriend Max Verstappen na de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij bestempelt de coureur van Red Bull Racing zelfs als 'de eindbaas', die sinds het einde van de zomerstop bezig is met een geweldige jacht op Oscar Piastri en Lando Norris. "Wat hij doet, is ongelooflijk", zo stak de Duitser bij Viaplay de loftrompet voor Verstappen. "Het is duidelijk dat hij samen met Red Bull zijn mojo heeft teruggevonden. Ze hebben een boel performance gevonden vanaf halverwege het seizoen. Rond de zomer waren ze heel erg aan het worstelen. Hij laat gewoon zien uit welk racehout hij is gesneden, dat hij echt een viervoudig wereldkampioen is. Hij laat zien dat hij de eindbaas is die over iedereen regeert." Lees hier het hele artikel over Nico Hülkenberg die de loftrompet steekt voor Max Verstappen.

Related image

McLaren gaat geen upgrades ontwikkelen ondanks naderende Verstappen: "Nooit makkelijk met Max"

McLaren heeft het constructeurskampioenschap al veiliggesteld, maar of een van haar coureurs ook de wereldtitel kan pakken, wordt met elke race onzekerder. Max Verstappen is namelijk bezig met een ongelooflijke inhaalslag en ligt nog maar 40 punten achter na een dominant optreden tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Het nieuws wordt alleen maar beter voor Verstappen, nadat teambaas Andrea Stella uitspraken doet over upgrades. "Als we het hebben over nieuwe upgrades, nieuwe onderdelen, dan zal dit voor de rest van het seizoen niet gebeuren", bevestigde hij tegenover de aanwezige media in Texas. Lees hier het hele artikel over het uitblijven van een upgradeplan bij McLaren.

Related image

Gerelateerd