Daniel Ricciardo, voormalig teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, heeft zich na de Grand Prix van de Verenigde Staten lovend uitgelaten over de Nederlander. Ricciardo, die met een aantal fans in Texas was, sprak in een Whatsapp-groep zijn bewondering uit voor Verstappen en Charles Leclerc. Laatstgenoemde scoorde ook hoog in het Driver of the Day-klassement, maar Verstappen wist wederom te winnen.

Ricciardo, die drie seizoenen naast Verstappen heeft gereden, was onder de indruk van hoe Leclerc zich verdedigend staande wist te houden tegen de snellere Lando Norris. Maar waar de Australiër echt van onder de indruk was, was de snelheid van de Limburger. "Haha ja, Max is belachelijk. Die jongen is zo goed", zei Ricciardo over zijn voormalig teamgenoot en goede vriend. "Ja, ik weet het, ik zeg iets wat iedereen al weet..."

Verstappen op een ander niveau

Hoewel de achtvoudig Grand Prix-winnaar inmiddels niet meer verbaasd is over de consistentie van Verstappen, blijft de Nederlander voor Ricciardo een coureur van een ander niveau. De race in Austin was wederom een voorbeeld van Verstappens indrukwekkende prestaties, die de spanning in het kampioenschap met de McLaren-coureurs nog verder opvoeren.

Ricciardo geniet van titelstrijd

Ricciardo, die naast Verstappen ook Lando Norris als teamgenoot heeft gehad bij McLaren, vindt het geweldig om te zien hoe Verstappen de titelstrijd zo spannend weet te maken. De Limburger staat nu nog maar 40 punten achter Oscar Piastri, wat bijdraagt aan het spektakel in de F1-paddock. "Ik bedoel, Max maakt dit kampioenschap nog spannender dan het al was met Oscar en Lando", aldus Ricciardo.