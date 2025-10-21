Volgens Toto Wolff heeft Max Verstappen als jager in de Formule 1-titelstrijd een 'psychologisch voordeel' ten opzichte van het McLaren-duo. Ondanks dat de Nederlander momenteel 40 punten achter koploper Oscar Piastri zit, ziet Wolff de Limburger als de coureur met een mentale voorsprong.

De Nederlander heeft sinds het begin van 2022 niet meer in de positie van jager gezeten voor een mogelijke titel, maar door de recente opleving van Red Bull is hij nu weer een serieuze kanshebber. Wolff, die zelf ervaring heeft met een derde speler in een tweestrijd, ziet de Limburger nu als de underdog in de strijd tegen de McLarens.

Psychologisch voordeel

Wolff legt uit: “Ik heb in een vergelijkbare situatie gezeten met twee coureurs die vechten voor een kampioenschap, en de dreiging van een andere die terugkomt. Destijds was dat Max, geloof ik, en toen was het Sebastian [Vettel] in die jacht.” Hij voegt eraan toe dat de underdog altijd een beetje een makkelijker psychologisch voordeel heeft vanwege de waarschijnlijkheid.

Verstappen 'zo goed als het maar kan'

De kansen zijn zeker tegen Verstappen. “Als je naar de waarschijnlijkheid kijkt, is die erg laag. Eén uitvalbeurt kan alles veranderen, en ik denk dat dat ook invloed heeft op het rijden. Ik vraag me af of een andere coureur in Verstappens schoenen zo'n gevecht zou kunnen leveren. Max is zo goed als een coureur maar kan zijn."

