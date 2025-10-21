Nico Hülkenberg is lovend over zijn goede vriend Max Verstappen na de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij bestempelt de coureur van Red Bull Racing zelfs als 'de eindbaas', die sinds het einde van de zomerstop bezig is met een geweldige jacht op Oscar Piastri en Lando Norris.

Verstappen maakte een perfect weekend mee op het Circuit of the Americas. Hij pakte de pole position voor de Sprint en won de verkorte zaterdagsrace. Later diezelfde dag was hij het snelst in de kwalificatie om vervolgens te zegevieren in de Grand Prix na elke ronde aan de leiding te hebben gelegen. Het enige wat Verstappen niet deed, was de snelste ronde pakken - die ging naar Kimi Antonelli. Piastri scoorde een magere 10 punten en door de 33 punten van Verstappen is het gat tussen de twee nog maar 40 punten met nog vijf raceweekenden te gaan.

Hülkenberg krijgt van Brown de schuld na crash met McLarens

Voor Hülkenberg was Texas een wisselvallig evenement. Hij mocht de Sprint indrukwekkend vanaf P4 beginnen. De Kick Sauber-coureur werd echter meteen uitgeschakeld, nadat Piastri in de eerste bocht meer dan verwacht instuurde, terwijl Hülkenberg al Fernando Alonso aan de binnenkant had. Piastri crashte daardoor tegen Norris op en beiden vielen uit. McLaren-CEO Zak Brown was ziedend en zei dat Hülkenberg nooit zijn neus aan de binnenkant van Piastri had mogen laten zien. De man uit Emmerich nam toch nog 4 punten mee naar huis door van P11 naar P8 te rijden op de zondag.

Red Bull heeft mojo teruggevonden

"Wat hij doet, is ongelooflijk", zo stak Hülkenberg bij Viaplay de loftrompet voor Verstappen. "Het is duidelijk dat hij samen met Red Bull zijn mojo heeft teruggevonden. Ze hebben een boel performance gevonden vanaf halverwege het seizoen. Rond de zomer waren ze heel erg aan het worstelen. Hij laat gewoon zien uit welk racehout hij is gesneden, dat hij echt een viervoudig wereldkampioen is. Hij laat zien dat hij de eindbaas is die over iedereen regeert. Al verbaast het me niks, toch is het fantastisch hoe hij dit ieder weekend voor elkaar krijgt."

