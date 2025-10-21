Een monteur van Red Bull Racing zou een poging hebben gedaan om te sjoemelen met een stukje tape dat Lando Norris op de grid wilde gebruiken als markeringspunt voor zijn gridbox. Naar verluidt was het tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten niet de eerste keer dat dit geprobeerd werd en zou McLaren daarom extra sterk tape of lijm hebben gebruikt.

Max Verstappen won de wedstrijd op het Circuit of the Americas op dominante wijze. Na afloop werd zijn team onderzocht vanwege een mogelijke overtreding van artikel 12.2.1.i van de International Sporting Code. Hierin staat dat Red Bull "er niet in is geslaagd om de instructies van de relevante officials te volgen voor de veilige en ordelijke uitvoering van het evenement". De stewards van de FIA deelden een boete uit van €50.000, waarvan de helft voorwaardelijk. Een monteur zou langs een hek zijn gelopen die de baan met de pitmuur scheidt. Het hek kon daardoor tijdens de opwarmronde niet zo snel mogelijk gesloten worden en deze monteur negeerde de waarschuwingen van de betrokken marshals.

Tape moeilijker te verwijderen na eerdere pogingen van Red Bull

Deze actie maakte de tongen los op social media en F1-fans bestempelden het als 'sabotage' van Red Bull Racing aan het adres van McLaren. De monteur had dit namelijk gedaan om een stukje tape van de muur los te krijgen. Deze plakt McLaren bij iedere Grand Prix op de muur om Norris een markeringspunt te geven voor zijn gridbox. Dat helpt de Brit op precies goed in zijn gridbox te staan voor de start.

Volgens The Race heeft Red Bull al vaker geprobeerd met het tape te sjoemelen vóór de race in Austin, Texas. McLaren zou Red Bull daarop hebben betrapt en daarom voor afgelopen weekend haar methode hebben veranderd, waardoor de tape moeilijker te verwijderen was. Denk bijvoorbeeld aan lijm achter het stukje tape of tape dat extra sterk was.

Er staat niks in de reglementen dat McLaren geen tape of een andere markering mag gebruiken. Dat betekent dat er ook geen regels zijn voor Red Bull in een pogign de tape eraf te halen. Maar omdat het wél de regel overtrad dat je niet de instructies mag negeren van marshals tijdens de opwarmronde, leverde het toch een boete op.

