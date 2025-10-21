McLaren heeft het constructeurskampioenschap al veiliggesteld, maar of een van haar coureurs ook de wereldtitel kan pakken, wordt met elke race onzekerder. Max Verstappen is namelijk bezig met een ongelooflijke inhaalslag en ligt nog maar 40 punten achter na een dominant optreden tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Het nieuws wordt alleen maar beter voor Verstappen, nadat teambaas Andrea Stella uitspraken doet over upgrades.

Verstappen stond na de Dutch Grand Prix 104 punten achter. Aangezien het de constructeurstitel al bijna een zekerheid was, besloot McLaren om de ontwikkeling van de huidige auto stop te zetten en te focussen op 2026. Het papajateam had echter niet verwacht dat de Red Bull-coureur, die tot en met Monza nog wel upgrades kreeg voor zijn RB21, zo snel het gat in de puntenstand had kunnen dichten. Stella laat nu weten dat McLaren, ondanks de naderende Verstappen, niet van plan is om toch nog nieuwe onderdelen voor de 2025-wagen te ontwikkelen.

Geen nieuwe onderdelen meer voor MCL39

"Het was een relatief geruststellende race", begon Stella eerst positief tegenover de aanwezige media in Texas. "Ik denk namelijk dat Lando de pace had om de race te winnen, mits hij niet in het gevecht met Charles verwikkeld was geraakt, wat op zichzelf zeker een spannend gevecht was. Uiteraard had hij dan wel de positie op de baan af moeten pakken, wat nooit makkelijk is met Max. Vanuit een strategisch oogpunt hadden we ook niet bepaald veel kansen met de één-stopper. Maar qua performance zijn we gerustgesteld dat de snelheid goed genoeg was geweest om te vechten voor de overwinning."

Related image

Het feit is echter wel dat Verstappen drie van de laatste vier races heeft gewonnen, en toen hij niet won in Singapore, finishte hij alsnog voor beide McLarens. Heeft de Britse formatie upgrades in de pijplijn zitten om de MCL39 te verbeteren in de strijd tegen Verstappen? "Als we het hebben over nieuwe upgrades, nieuwe onderdelen, dan zal dit voor de rest van het seizoen niet gebeuren", bevestigde Stella. Goed nieuws dus voor Verstappen.

