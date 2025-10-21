Russell moet eerste vrije training in Mexico overslaan: Mercedes kiest voor Vesti
Mercedes laat aanstaande vrijdag in Mexico Frederik Vesti plaatsnemen in de bolide van George Russell. De 23-jarige deel zal de eerste vrije training voor zijn rekening nemen namens de Duitse grootmacht.
Formule 1-teams zijn het in 2025 verplicht om vier keer - twee keer per auto - een rookie in te zetten tijdens een vrije training. Dit wordt gedaan om jong talent kennis te laten maken met het hoogste niveau, hen ervaring op te laten doen en te werken aan hun superlicentie. Mercedes heeft zodoende besloten om Frederik Vesti de eerste vrije training in Mexico te laten verrijden. Hij neemt daar het stoeltje over van George Russell, die tijdens de tweede oefensessie de cockpit weer over zal nemen.
Veel rookies op de baan
Het wordt voor Vesti al de vierde vrije training die hij af mag werken in de Formule 1. De Deen is is dienst bij Mercedes als test- en reservecoureur en verreed eerder dit jaar in Bahrein ook al een oefensessie. Vesti zal aanstaande vrijdag niet het enige nieuwe gezicht op de baan zijn. Red Bull Racing laat het 18-jarige toptalent Arvid Lindblad in de Red Bull van Verstappen rijden, McLaren zet IndyCar-ster Patricio O'Ward achter het stuur en Ferrari laat Le Mans-winnaar Antonio Fuoco debuteren.
