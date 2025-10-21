Afgelopen week werd onthuld dat George Russell vorig jaar in Abu Dhabi met een vooropgezet plan Max Verstappen aanviel in de media. Sebastiaan Kissing en Jan Bolscher bespreken het onderwerp in de nieuwe aflevering van de podcast GPFans Raceteam.

George Russell lijkt de laatste tijd maar één doel voor ogen lijkt te hebben: linksom of rechtsom laten zien dat hij niet bang is om het gevecht met Verstappen aan te gaan. De twee kregen het in het verleden al vaker met elkaar aan de stok en van een vriendschap is geen sprake. Deze week kwam naar buiten dat de Mercedes-coureur afgelopen jaar in Abu Dhabi een vooropgezet plan had bedacht op via de Engelse media de oorlog aan Verstappen te verklaren. Dat onthulde Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz in zijn nieuwe boek.

Ruzie Verstappen en Russell

"Een minuut voor zijn tijdslot kwam George [Russell] aangelopen", leest het. "Hij riep me naar de rand van de pen en zei: ‘Zorg ervoor dat je me een vervolgvraag stelt’." Kravitz begreep eerst niet wat Russell bedoelde. "'Wat bedoel je?', vroeg ik. Hij antwoordde: 'Ik ga Max van repliek dienen. Ik ben het zat dat hij me in de pers zwartmaakt, en ik ga hem aanspreken op zijn pestgedrag. Ik weet dat je me maar één vraag mag stellen, maar laat dat maar zitten, ik sta open voor zoveel vragen als je wilt.'"

Gridstraf Verstappen

In de nieuwe aflevering van de podcast GPFans Raceteam snijdt presentator Sebastiaan Kissing het onderwerp aan: "Er was een soort van mediaoorlog tussen Russell en Verstappen blijkbaar, hoe zat dat?" Jan Bolscher haakt in: "Afgelopen jaar in Qatar kreeg Verstappen een gridstraf van één plaats, omdat hij in de kwalificatie Russell in de weg zou hebben gereden. Na afloop kregen die twee het toen in de media flink met elkaar aan de stok. Verstappen vond dat Russell zich belachelijk had gedragen en alles had geprobeerd om hem een straf aan te naaien", klinkt het.

Vooropgezet plan Russell

In Abu Dhabi ging het moddergooien door, dit keer vanuit Russell. De Mercedes-coureur noemde Verstappen "gevaarlijk" en "een pestkop." Afgelopen week werd bekend dat dit een vooropgezet plan van Russell was. Bolscher vervolgt: "Sky Sports-journalist Ted Kravitz heeft in zijn nieuwe boek onthuld dat Russell voor de tijd naar hem toe kwam en zei: 'Ik weet dat je mij zo maar één vraag mag stellen, maar je moet even vervolgvragen stellen. Ik ben het zat hoe Max zich gedraagt en ik wil hem even de oren wassen in de media. Toen kwam hij dus met dat hele verhaal over dat Verstappen respectloos en gevaarlijk zou zijn."

'Doe het dan op de baan'

Verstappen en Russell zijn volgens Bolscher dan ook geen vrienden van elkaar: "Dat zag je dit weekend ook met die inhaalpoging van Russell op Verstappen in de sprintrace. Dat liep bijna verkeerd af. Russell zei daarover: 'Ja, ik wist dat ik maar vijf procent kans had, maar ik dacht: mensen durven dat niet bij Max.' Hij lijkt heel vastberaden om aan de wereld te laten zien dat hij er klaar voor is om het gevecht met Verstappen aan te gaan, maar ik vind het een beetje een engnek. Hoe hij dat doet, zo glibberig via de media. Doe het dan maar op de baan." Kissing stemt in, en geeft aan niet te begrijpen wat Russell wil bereiken.

