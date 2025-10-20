close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen at Zandvoort

VIDEO | Verstappen geloofde niet in titel: 'Zou zeggen dat hij een idioot is'

VIDEO | Verstappen geloofde niet in titel: 'Zou zeggen dat hij een idioot is'

Vincent Bruins

Alpine-teambaas Steve Nielsen is niet te spreken over de genegeerde teamorder van Franco Colapinto, en Max Verstappen is enigszins verbaasd over de sterke reeks van Red Bull Racing in de laatste paar wedstrijden.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Formule 1 Alpine Franco Colapinto Grand Prix van de Verenigde Staten

Net binnen

Piastri lacht ongemakkelijk nadat Verstappen maximaliseert:
Kleurloos op P5

Piastri lacht ongemakkelijk nadat Verstappen maximaliseert: "Tien punten is beter dan nul"

  • 38 minuten geleden
VIDEO | Verstappen geloofde niet in titel: 'Zou zeggen dat hij een idioot is'
Nasleep Texas

VIDEO | Verstappen geloofde niet in titel: 'Zou zeggen dat hij een idioot is'

  • 1 uur geleden
Red Bull deelt goed nieuws over kansen Verstappen: 'Er komen geen McLaren-circuits meer aan'
Max vs. McLaren

Red Bull deelt goed nieuws over kansen Verstappen: 'Er komen geen McLaren-circuits meer aan'

  • 1 uur geleden
  • 2
 Antonelli wijst boos naar Sainz: 'Ik probeerde hem nog te ontwijken door niet de apex te raken'
Crash in Austin

Antonelli wijst boos naar Sainz: 'Ik probeerde hem nog te ontwijken door niet de apex te raken'

  • 2 uur geleden
Verstappen oneens met Marko na opmerking over handdoek in de ring gooien:
Red Bull op COTA

Verstappen oneens met Marko na opmerking over handdoek in de ring gooien: "Geef altijd alles"

  • 3 uur geleden
  • 12
 F1 Driver Of The Day 2025: Leclerc wint verkiezing na titanenstrijd met Norris
Driver Of The Day

F1 Driver Of The Day 2025: Leclerc wint verkiezing na titanenstrijd met Norris

  • Vandaag 14:47
  • 36
Meer nieuws

Veel gelezen

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Leclerc wint verkiezing na titanenstrijd met Norris
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Leclerc wint verkiezing na titanenstrijd met Norris

  • Vandaag 14:47
 Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
50.000+ views

Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?

  • 16 oktober
 Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen:
50.000+ views

Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."

  • 1 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x