Lars Leeftink

Zaterdag 29 april 2023 14:03 - Laatste update: 14:18

Zaterdagmiddag begint om 15:30 uur de sprintrace in Azerbeidzjan, de allereerste sprintrace van het seizoen 2023 in de Formule 1. Naast de vraag wie acht punten gaat verzamelen tijdens de korte race, is de andere vraag wat voor weer de coureurs krijgen.

Op vrijdag hadden de coureurs geen last van het weer. Het was de dag waarop Charles Leclerc pole position veroverde voor de race, voor Max Verstappen en Sergio Pérez. Dit deed hij in zonnige omstandigheden. Op zaterdagochtend stond vervolgens de eerste Sprint Shootout op het programma. Ook hier veroverde Leclerc pole position, dit keer voor de sprintrace. Dit keer eindigde Pérez op P2, met Verstappen op P3. Dit gebeurde wederom in zonnige en warme omstandigheden. Gaat dit tijdens de sprintrace ook zo zijn?

Artikel gaat verder onder video

Sprintrace

De vraag is eenvoudig te beantwoorden: ja. Het wordt wederom zonnig, met hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Er zal weinig wind zijn, maar bewolking of regen hoeven de coureurs helemaal niet te verwachten. De temperatuur zal zo ongeveer 23 a 24 graden Celsius zijn. Na wat veranderingen aan de grid zal Nyck de Vries vanaf P18 gaan beginnen aan de sprintrace, achteraan dus. Esteban Ocon start vanuit de pitstraat, Logan Sargeant doet als enige niet mee na zijn crash zaterdagochtend tijdens SQ1.