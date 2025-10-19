Russell: "Verstappen had z'n momentje, dus ik dacht: weet je wat..."

Max Verstappen won de Sprint in Austin, maar moest er ondanks het uitvallen van de beide McLaren's nog wel hard voor knokken. De Nederlander werd namelijk op de huid gezeten door George Russell, die op een gegeven moment ook een risicovolle inhaalactie inzette. Op de persconferentie na afloop vertelde Russell waarom hij zoveel risico nam.

Verstappen leek een relatief eenvoudige wedstrijd tegemoet te gaan toen de beide McLaren's langs de kant kwamen te staan kort na de start van de Sprint. Niets bleek minder waar, want via de herstart werd het veld weer bij elkaar gebracht en kon Russell de aansluiting vinden bij de Red Bull. De Brit wist echter ook dat hij alles uit de kast moest trekken om een kans te hebben bij Verstappen. Er moesten dus risico's genomen worden - en dat is precies wat Russell deed. Bijna ging het mis, toen de Mercedes-coureur te laat op de rem trapte en z'n auto niet tijdig gekeerd kreeg. Verstappen was echter scherp en wist een botsing te voorkomen. Na afloop legde Russell uit waarom hij zoveel risico nam bij zijn inhaalactie.

Russell zag Verstappen worstelen tijdens Sprint

Russell dacht dat hij een kans had bij Verstappen, omdat de Nederlander niet geheel vlekkeloos met z'n RB21 over het circuit ging. "Ik zag dat Max een beetje aan het worstelen was, en ik gaf echt alles wat ik had", zo vertelde Russell na afloop van de sessie bij de gebruikelijke persconferentie. "Ik wist dat mijn banden waarschijnlijk iets sneller zouden slijten, terwijl je als je aan de leiding rijdt de neiging hebt om ze wat beter te managen."

Verstappen had momentje, Russell wilde kans grijpen

Hij vervolgt: "Hij had een klein momentje bij het uitkomen van de vorige bocht, dus ik dacht: weet je wat, dit is mijn enige kans. Er stond ook een stevige tegenwind in die bocht, dus ik dacht dat ik het kon laten lukken. Maar ik zat gewoon net te ver weg. Toch ben ik blij dat ik het geprobeerd heb, in plaats van daar maar te blijven hangen en uiteindelijk op dezelfde plek te eindigen."

