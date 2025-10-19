Lando Norris is naar eigen zeggen intern door McLaren gestraft voor het incident met Oscar Piastri in de Grand Prix van Singapore. Over wat die straf inhoud wordt door het Britse kamp niet gesproken, maar verslaggever Ted Kravitz meent het te weten.

De situatie rondom de mogelijke straf voor Norris begon tijdens de mediadag op donderdag, waar de Brit aangaf dat hij een straf zou krijgen, maar verder geen details wilde geven. Dit om te voorkomen dat concurrenten een voordeel zouden krijgen. Later kwam Brown met de mededeling dat Norris een 'sportieve' straf zou krijgen, maar dat deze 'marginaal' zou zijn.

Drama voor McLaren

De situatie zorgde voor veel vragen in de media in Austin. Tijdens de sprintrace op zaterdag moesten zowel Norris als Piastri opgeven na een botsing in de eerste ronde. Brown gaf aan dat geen van beide coureurs schuld had, maar dat het kwam door 'amateuristisch' rijgedrag van anderen in de eerste bocht. De dubbele uitvalbeurt zorgde ervoor dat McLaren geen punten scoorde, terwijl Max Verstappen de maximale acht punten binnensleepte na zijn overwinning.

Straf voor Norris

De vraag is nu of de straf voor Norris zijn kansen op het kampioenschap in gevaar brengt. Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz deed navraag bij Mercedes, maar daar wisten ze van niets. Bij Red Bull wilden ze wel iets loslaten: "Zij denken dat de straf is dat ze Oscar in alle resterende kwalificatiesessies voorrang gaan geven tot het eind van het seizoen. In de kwalificaties zal Oscar dus als de eerste rijder behandeld worden. Dat is wat Red Bull zegt, en ik ben geneigd daarin mee te gaan."

