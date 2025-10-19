'Max Verstappen verloor even de interesse in Formule 1' | GPFans Race Day
Lance Stroll krijgt van de FIA een gridstraf van vijf plaatsen en twee strafpunten voor zijn botsing met Esteban Ocon in de sprintrace van Austin. En Max Verstappen heeft volgens Helmut Marko zijn motivatie terug, en met winst in de sprintrace en poleposition verkleint hij zijn WK-achterstand tot 55 punten, waardoor de druk op McLaren toeneemt.
- 18 minuten geleden
Problemen voor McLaren!
Stella verklaart vormdip van zelfbewuste Oscar Piastri: 'Het klikte dit weekend gewoon niet'
- 45 minuten geleden
- 2
Norris klaagt over MCL39
Lando Norris uiterst verbaast met P2 in Austin: 'De auto was onmogelijk om mee te rijden'
- 1 uur geleden
- 2
Verstappen na 'incident'
Max Verstappen blijft uiterst kalm na pole in Austin: 'Niet ideaal, maar genoeg'
- 2 uur geleden
Hülkenberg reageert na incident
Nico Hülkenberg reageert op startcrash in Austin: 'Ik kon geen kant op'
- 3 uur geleden
- 6
Lando Norris na kwalificatie
Lando Norris richt vizier op Verstappen: 'Gewoon niet geraakt worden bij de start'
- Vandaag 11:26
- 3
