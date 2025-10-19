Lance Stroll krijgt van de FIA een gridstraf van vijf plaatsen en twee strafpunten voor zijn botsing met Esteban Ocon in de sprintrace van Austin. En Max Verstappen heeft volgens Helmut Marko zijn motivatie terug, en met winst in de sprintrace en poleposition verkleint hij zijn WK-achterstand tot 55 punten, waardoor de druk op McLaren toeneemt.

