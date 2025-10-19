close global

Max Verstappen talks into an ESPN mic

'Max Verstappen verloor even de interesse in Formule 1' | GPFans Race Day

Tom Visser

Lance Stroll krijgt van de FIA een gridstraf van vijf plaatsen en twee strafpunten voor zijn botsing met Esteban Ocon in de sprintrace van Austin. En Max Verstappen heeft volgens Helmut Marko zijn motivatie terug, en met winst in de sprintrace en poleposition verkleint hij zijn WK-achterstand tot 55 punten, waardoor de druk op McLaren toeneemt.

Net binnen

'Max Verstappen verloor even de interesse in Formule 1' | GPFans Race Day

  • 18 minuten geleden
Stella verklaart vormdip van zelfbewuste Oscar Piastri: 'Het klikte dit weekend gewoon niet'
Problemen voor McLaren!

Stella verklaart vormdip van zelfbewuste Oscar Piastri: 'Het klikte dit weekend gewoon niet'

  • 45 minuten geleden
  • 2
 Lando Norris uiterst verbaast met P2 in Austin: 'De auto was onmogelijk om mee te rijden'
Norris klaagt over MCL39

Lando Norris uiterst verbaast met P2 in Austin: 'De auto was onmogelijk om mee te rijden'

  • 1 uur geleden
  • 2
 Max Verstappen blijft uiterst kalm na pole in Austin: 'Niet ideaal, maar genoeg'
Verstappen na 'incident'

Max Verstappen blijft uiterst kalm na pole in Austin: 'Niet ideaal, maar genoeg'

  • 2 uur geleden
Nico Hülkenberg reageert op startcrash in Austin: 'Ik kon geen kant op'
Hülkenberg reageert na incident

Nico Hülkenberg reageert op startcrash in Austin: 'Ik kon geen kant op'

  • 3 uur geleden
  • 6
 Lando Norris richt vizier op Verstappen: 'Gewoon niet geraakt worden bij de start'
Lando Norris na kwalificatie

Lando Norris richt vizier op Verstappen: 'Gewoon niet geraakt worden bij de start'

  • Vandaag 11:26
  • 3
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 6 oktober
 Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen:
50.000+ views

Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."

  • 1 oktober
 Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
50.000+ views

Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?

  • 16 oktober

