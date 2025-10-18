Verstappen zag McLarens vroegtijdig uitvallen: "Da's mooi!"
Max Verstappen heeft zaterdag de eerste klap van het weekend uitgedeeld in de sprintrace die hij won en waarin beide McLarens uitvielen. Verstappen zag het allemaal met tevredenheid gebeuren en reageert na afloop.
Op zaterdag was het tijd voor de sprintrace in Austin, waarbij Verstappen als polesitter van start ging. Bij de start ging het flink mis: de McLarens waren het haasje na een tik van Nico Hülkenberg en beide coureurs vonden al na één bocht hun Waterloo. Een grote deceptie voor de papayagekleurde bolides, maar koren op de molen voor Verstappen. De Nederlander moest weliswaar een kortstondige aanval van George Russell afslaan, in de problemen kwam hij echter zelden.
Dat is mooi
Verstappen krijgt voor de camera van Viaplay de vraag wat hij dacht toen hij op de grote schermen zag dat beide McLarens al klaar waren na één rondje: "Nou, da's mooi! Voor mij in ieder geval", zo lacht Verstappen. "Ik moet zelf nog even terugkijken wat er precies allemaal gebeurde, maar voor mij kwam dat wel heel goed uit. Voor morgen als we willen winnen, moeten we nog wat sterker voor de dag komen. Het was lastiger dan verwacht. Dat moeten we analyseren. Het was geen chaos of dat we niet weten wat we moeten doen of zo, maar er was geen goede tractie en iets teveel onbalans. Daar moeten we even naar kijken", besluit de Nederlander.
