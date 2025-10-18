VIDEO | Toto Wolff: 'Flirten met Verstappen was niet goed'
Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft tekst en uitleg gegeven over de langverwachte contractverlenging van George Russell, die eerder deze week bekend werd gemaakt. De Oostenrijker is blij met de line-up en wijst ook op de geruchten rondom de toekomst van Max Verstappen.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
