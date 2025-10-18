Laurent Mekies is sinds drie maanden geleden de nieuwe teambaas en CEO van Red Bull Racing. Hij verving Christian Horner, die om verschillende redenen ontslagen werd. De Telegraaf legt uit dat het kamp van Max Verstappen de excuses van Horner zat was geworden, maar dat de viervoudig wereldkampioen niet had geëist dat hij moest vertrekken.

In het laatste jaar dat Horner leiding gaf aan het Formule 1-team van de energiedrankfabrikant, was het aan het kwakkelen. Het ene na het andere cruciale personeelslid vertrok naar een rivaal - denk daarbij aan ontwerpers Adrian Newey (nu bij Aston Martin) en Rob Marshall (nu bij McLaren) of sportief directeur Jonathan Wheatley (nu bij Kick Sauber). Terwijl de andere teams steeds dichterbij kwamen, worstelden Red Bull en Verstappen met balansproblemen, iets wat de Limburger dit seizoen mogelijk een vijfde achtereenvolgende WK-titel zal kosten. Horner werd verder onderzocht voor grensoverschrijdend gedrag jegens een vrouwelijke collega. Het feit dat de Brit steeds excuses verzon voor de tegenvallende prestaties vergeleken met McLaren hielp ook niet mee. Horner wees vooral naar de oude windtunnel en de correlatie tussen theorie en praktijk die Red Bull niet onder de knie kreeg. Op een gegeven moment was de maat vol en Red Bull GmbH-directeur Oliver Mintzlaff en mede-eigenaar Chalerm Yoovidhya besloten Horner zijn koffers te laten pakken.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen en entourage waren geërgerd, maar stelden geen eis

"Bij Max Verstappen en zijn entourage werden die 'smoesjes', zoals dat dan werd opgevat, een groeiende bron van ergernis", zo schrijft F1-journalist Erik van Haren. "De viervoudig wereldkampioen heeft [echter] nooit geëist dat Horner moest vertrekken, maar dat een transfer van Verstappen een realistische mogelijkheid was, zal Mintzlaff en consorten nóg meer tot haast hebben gemaand. En het zal ook de Thai Yoovidhya over de streep hebben getrokken om zijn steun aan Horner in te trekken. Het is geen toeval dat zowel Verstappen als topadviseur Marko zich zéér positief uitlaat over de nieuwe teambaas Mekies. Natuurlijk zal er zeker bij Marko de nodige wrok zitten in de richting van Horner, maar de 82-jarige Oostenrijker hoeft ter verdediging alleen maar te wijzen naar de resultaten op de baan én het gevoel van Verstappen in de auto."

Related image

Gerelateerd