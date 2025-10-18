Mercedes gaat in 2026 door met George Russell en Kimi Antonelli. De Zilverpijlen kondigde in aanloop naar de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten de contractverlengingen aan. Desondanks krijgt teambaas Toto Wolff alsnog vragen over Max Verstappen.

Eerder dit seizoen speelden er maandenlang geruchten over dat Verstappen zou vertrekken richting Mercedes. Red Bull Racing was namelijk aan het kwakkelen. Naast dat de auto niet mee wilde werken, was er het gedoe rondom het tweede stoeltje en de situatie met voormalig topman Christian Horner. Uiteindelijk besloot de viervoudig wereldkampioen toch bij Red Bull te blijven na de aanstelling van Laurent Mekies als de nieuwe teambaas. Ondanks dat Russell en Antonelli vrijwel zeker bij Mercedes zouden blijven door de bevestiging van Verstappen, bleef officieel bericht over nieuwe contracten uit. Russell zou namelijk meer zekerheid gehad willen over dat hij niet zomaar zijn stoeltje kan kwijtraken, als Verstappen na 2026 plotseling wel beschikbaar is.

Artikel gaat verder onder video

Geen twijfels over line-up van 2026

"Het was altijd de beslissing die we van het begin genomen hadden", vertelde Wolff tijdens de persconferentie van vrijdag over de nieuwe contracten voor zijn huidige coureurs. "Het was de rijdersbezetting die we vorig jaar al hadden gekozen. We wisten dat George de leiderschapsrol op zich kon nemen en daarin doet hij het geweldig, en Kimi zit in een leerjaar. Deze beslissing was een no-brainer." Heeft hij twijfels gehad over Antonelli? "Nooit. Als je kijkt naar hoe hij het in de juniorkampioenschappen deed en zijn persoonlijkheid, dan was er nooit twijfel bij mij of bij het team dat is misschien de verkeerde keuze was om hem de kans te bieden."

Related image

Wolff wil open en transparant blijven

De Oostenrijker kreeg vervolgens de vraag hoe hij de loyaliteit richting Russell en Antonelli volgend jaar gaat balanceren met ontdekken of Verstappen nog naar Mercedes wil. "Ik wist dat dat gevraagd zou worden. Hier gaan we weer... het is pas oktober!", aldus Wolff. "Het beste wat je kunt doen is open en transparant zijn. Soms kan dat een beetje pijn doen. En als je terugkijkt, hadden bepaalde gebeurtenissen, bepaalde toevalligheden, misschien beter gekund. Maar ik heb het altijd zo rechttoe rechtaan en eerlijk mogelijk gedaan. Ik sta achter de keuzes van de coureurs, van George en Kimi."

Gerelateerd