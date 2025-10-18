Richting de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten spraken Lando Norris, Oscar Piastri en CEO Zak Brown zich meermaals uit over consequenties voor de eerstgenoemde. Hij zou op een bepaalde manier bestraft worden voor het feit dat hij een touché had veroorzaakt met zijn teamgenoot in Singapore. Brown liet in Texas weten dat buitenstaanders de consequenties niet zouden merken, maar er is nu tóch een theorie boven water gekomen.

Norris moest in Singapore vanaf de vijfde positie komen, maar dankzij een goede start schoof hij direct op naar de derde stek. Hij maakte daarbij wel licht contact met Piastri. Het leverde geen straf op van de stewards, maar wel van McLaren. "De dingen zijn beoordeeld en er zijn en zullen gevolgen voor mij zijn tot het einde van het seizoen", vertelde de Brit mysterieus voor de camera's van Formula 1 op het Circuit of the Americas. Piastri voegde toe: "Lando heeft daar verantwoordelijkheid voor genomen en dat heeft het team ook gedaan." Brown bevestigde dat er wel consequenties zijn, maar zei tijdens de persconferentie: "Nee, daar willen we niet op ingaan."

Artikel gaat verder onder video

Theorie over consequenties voor Norris

Er gaat momenteel een theorie rond over de consequenties die McLaren zou hebben opgesteld voor Norris. Dit wordt onder andere bij The Race gemeld, maar het is oplettende kijkers op social media ook al opgevallen. Het kan zijn dat Norris bestraft wordt door veel eerder naar buiten gestuurd te worden in de kwalificatie of sprintkwalificatie.

Norris verliet de pitstraat in Austin in SQ3 met nog 3 minuten en 31 seconden te gaan en Piastri deed dat met nog 3 minuten en 2 seconden te gaan. Norris begon aan zijn kwalificatieronde met nog 1 minuut en 28 seconden te gaan, terwijl Piastri met nog 55 seconden op de klok over de streep kwam. Norris moest dus een halve minuut eerder zijn ronde doen.

Related image

Een halve minuut lijkt misschien weinig, maar de marges zijn ontzettend klein in de Formule 1. De sprintkwalificatie werd gehouden op de late vrijdagmiddag en de baan was aan het afkoelen en zou daardoor wat meer grip krijgen. Hoe later je je ronde doet, hoe meer rubber er ook op het asfalt ligt, wat tevens voor meer grip kan zorgen.

Ondanks de 'straf' voor Norris dat hij de slotfase van SQ3 met minder voordelige baanomstandigheden moest doen, wist hij een tegenvallende Piastri te verslaan, maar de pole liep hij mis op slechts 0,071 seconde. Het kan zijn dat hij wel onder de tijd van Verstappen had kunnen duiken, als hij veel later de pitstraat had verlaten. Eerder dit seizoen viel het ook op dat Norris vaak eerder naar buiten werd gestuurd dan Piastri na de Grand Prix van Canada, de race waarin Norris crashte na contact op het achterwiel van de andere papajakleurige bolide.

Gerelateerd