Juan Pablo Montoya neemt het op voor Oscar Piastri. Volgens de voormalig Formule 1-coureur zou iedereen in zijn positie enorm veel druk ervaren. Daarnaast vergelijkt de Colombiaan de geruchten over een overstap van Piastri naar Ferrari, als 'de poging om te stoken' van Toto Wolff met Max Verstappen.

Met nog zes raceweekenden te gaan, voert Oscar Piastri nog altijd het wereldkampioenschap Formule 1 aan. De McLaren-coureur heeft een voorsprong van 22 punten op teammaat Lando Norris, en een gat van 64 punten naar Max Verstappen. Maar de Australiër lijkt sinds de zomerstop meer onder druk te staan. Waar Piastri door iedereen werd gezien als een koele kikker, zagen we hem in de afgelopen races foutjes maken en liet hij zich meerdere keren op zaterdag of zondag aftroeven door Norris. Verstappen heeft zijn achterstand in de laatste drie races teruggebracht van 104 punten naar 64 punten.

Piastri onder druk

"De druk begint hem parten te spelen", vertelt Juan Pablo Montoya bij Fruity King. "Dat zou bij iedereen gebeuren, dat is ook normaal. Iedereen zei altijd dat Piastri heel goed met druk om kon gaan. Hij zou ontzettend zelfverzekerd zijn. Maar Piastri heeft nog nooit voor het wereldkampioenschap Formule 1 gevochten. Dat is echt van een heel ander niveau, wat betreft de druk. Dit seizoen telt 24 races. Hij vormt het middelpunt van deze ontknoping."

Geruchten een poging om te stoken

Montoya, die in 2003 zelf voor het wereldkampioenschap vocht, gelooft daarnaast niets van de geruchten dat Piastri een overstap naar Ferrari zou overwegen. "De grote vraag is of mensen onrust proberen te stoken en verhalen verzinnen", vervolgt hij. "Dit is de perfecte manier om onrust te zaaien, te stoken en problemen te veroorzaken bij McLaren. Toto Wolff deed dit ook met Max Verstappen. Had hij echt de kans om Verstappen te krijgen? Wie zal het zeggen, maar iedereen schreef er wel over."

