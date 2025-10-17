close global

Helmut Marko and Max Verstappen

Nota bene Norris opvolger van Verstappen bij Red Bull?

Nota bene Norris opvolger van Verstappen bij Red Bull?

Jeen Grievink
Helmut Marko and Max Verstappen

Max Verstappen staat nog tot medio 2028 onder contract bij Red Bull Racing, maar het zou naïef zijn van de Oostenrijkse renstal om er blind van uit te gaan dat deze verbintenis ook daadwerkelijk standhoudt. Red Bull houdt daarom met een schuin oog de verrichtingen van andere coureurs in de gaten en volgens F1-commentator James Allen is Lando Norris ook in beeld.

Allen is een Brits Formule 1-commentator die al decennia lang verslag doet van de sport en zodoende behoorlijk goed weet wat er speelt. In aanloop naar de Grand Prix van Austin schoof hij aan bij de populaire The Red Flags Podcast en daar deed hij een paar interessante uitspraken. Volgens Allen is Red Bull op de achtergrond bezig met een plan B voor het geval Verstappen vertrekt. En die kans is natuurlijk reëel wanneer de krachtbron van Red Bull-Ford in 2026 niet levert. Allen stelt dat Red Bull al enige tijd erg gecharmeerd is van Norris, de huidig F1-rivaal van Verstappen bij McLaren. Hij gelooft ook niet dat Red Bull nu al volledig durft in te zetten op Isack Hadjar, ondanks de stormachtige ontwikkeling die hij doormaakt.

Red Bull heeft Norris "altijd bewonderd"

Norris is echter niet alleen op sportief vlak interessant voor Red Bull. De Brit is een grote naam met veel fans en kan daarom ook financieel een goede optie zijn. "Ik weet dat Red Bull hem altijd heeft bewonderd", zo stelt Allen in de podcast. Volgens hem moet het team uit Milton Keynes direct een topcoureur beschikbaar hebben als Verstappen vertrekt, mede omdat er nu nog geen talenten uit de eigen pool klaar zijn om deze rol te vervullen. "Als Max vertrekt, hebben ze een absolute topcoureur nodig om dat gat te vullen."

Allen gelooft niet in Hadjar als opvolger Verstappen

Allen vervolgt: "Je kunt dat niet doen met Hadjar. Met alle respect, hij is niet Verstappen en zal dat nog jaren niet worden." Maar of Norris en Red Bull daadwerkelijk ooit in het huwelijksbootje stappen, valt te betwijfelen. Norris is 'een kind van de club' van McLaren en zal niet zomaar de overstap maken. En mocht Verstappen inderdaad vertrekken omdat de auto in 2026 tegenvalt, dan is het überhaupt maar de vraag of er een topcoureur bereid is deze sprong te wagen.

Max Verstappen Red Bull Racing Lando Norris
