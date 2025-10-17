Jacques Villeneuve is van mening dat zowel Lando Norris als Oscar Piastri niet goed reageren op het feit dat de druk in de titelstrijd wordt opgevoerd door Max Verstappen, maar van een voorkeursbehandeling binnen McLaren is volgens de voormalig wereldkampioen geen sprake.

Met nog zes races te gaan gaat Oscar Piastri nog altijd aan kop in het wereldkampioenschap Formule 1. De Australiër heeft een voorsprong van 22 punten op teammaat Lando Norris en een gat gebouwd van 64 punten naar Max Verstappen. Toch wordt de Nederlander bij het team van McLaren als grote bedreiging gezien. Toen de tweede seizoenshelft van start ging in Zandvoort, was de achterstand immers nog 104 punten. Het McLaren-duo lijkt de druk van zowel de onderlinge strijd als het gevecht met Verstappen steeds meer te gaan voelen. De twee laten punten liggen, maken foutjes en in Singapore raakte Norris zelfs zijn teammaat na een gewaagde inhaalactie in de eerste bocht.

Verstappen in je nek

"Ze staan eigenlijk allebei onder druk, en geen van beiden lijkt daar echt goed mee om te gaan", vertelt Villeneuve bij Vision4Sport. Piastri heeft nog wel een aardige voorsprong, maar zoals we in de afgelopen twee races hebben gezien, Bakoe en Singapore, lijkt de druk hem om de een of andere reden toch parten te spelen. Maar Lando heeft daar niet zoveel van geprofiteerd als hij had kunnen en moeten doen. Hij heeft het moment niet optimaal benut. En het probleem is: Verstappen komt steeds dichterbij. En Verstappen is nu net degene die je niet in je nek wil hebben hijgen. Je wil hem niet vlak achter je hebben zitten."

Geen voorkeursbehandeling

Van een voorkeursbehandeling voor Norris vanuit McLaren, zoals soms wordt beweerd van buitenaf, is volgens Villeneuve geen sprake: "Iedereen zag vorig jaar al dat ze Lando niet voortrokken. De druk ligt eigenlijk meer bij Lando, want als Verstappen zich in de titelstrijd mengt, zal het team op een gegeven moment misschien moeten zeggen: ‘Luister, we gaan voor het rijderskampioenschap, en degene die vooraan ligt, krijgt dan de voorkeur.’ En dat is Piastri. Dus het is voor Piastri persoonlijk heel belangrijk om zo lang mogelijk vooraan te blijven, zodat, als er iets met Max gebeurt, hij degene is die de voorkeursbehandeling krijgt. Diezelfde behandeling die Lando vorig jaar eigenlijk had moeten krijgen, maar niet kreeg"

