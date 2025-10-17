Max Verstappen werd in de persconferentiezaal in Texas geconfronteerd met een geintje dat hij maakte over het team van McLaren in Japan, maar heeft daar naar eigen zeggen geen actieve herinnering aan.

Max Verstappen ving op zondag zes april de Grand Prix van Japan aan vanaf pole position, nadat hij op zaterdag één van zijn beste kwalificaties ooit verreed. De viervoudig wereldkampioen kwam goed weg bij de start en maakte 53 ronden lang geen enkele fout. Lando Norris zat de hele race lang vlak achter de Red Bull, met Oscar Piastri daar weer op het vinkentouw. Verstappen hield zijn hoofd echter bijzonder cool op Suzuka en wist zodoende op zeer indrukwekkende wijze als eerste over de streep te komen.

Artikel gaat verder onder video

In de McLaren naar Tokio

Na afloop van de race kreeg Verstappen voor de camera van Viaplay de vraag of het puur aan hem lag dat hij de Red Bull - wat toen verre van de beste auto was - als eerste over de streep wist te brengen: "Ik ben natuurlijk heel blij met wat ik doe. Ik wil er niet eens aan denken als ik in die andere auto had gezeten", doelde Verstappen glimlachend op de McLaren. "Dan had je mij niet meer gezien. Misschien was ik dan al in Tokio geweest."

Verstappen heeft er geen actieve herinnering aan

Op de persconferentie in de Verenigde Staten herinnert een journalist Verstappen aan deze uitspraak, en vraagt waar hij in het klassement zou staan als hij in een McLaren zou rijden: "Wacht, ik zou al in Tokio zijn geweest? Heb ik dat gezegd?", reageert Verstappen enigszins verward. "Echt? Oké. Ik vind Tokio een leuke stad. Ik maakte een grapje, denk ik. Ik weet het niet, het is onmogelijk om dat te weten. Het is het denk ik ook niet waard om daar dieper op in te gaan."

Gerelateerd