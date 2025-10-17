Jacques Villeneuve is van mening dat Max Verstappen dit weekend goede zaken kan doen in de Verenigde Staten ten opzichte van het McLaren-duo, maar heeft daar wellicht wel hulp van andere coureurs bij nodig.

Red Bull Racing lijkt de weg omhoog te hebben gevonden. Na een zeer matige eerste seizoenshelft lijkt in ieder geval Max Verstappen beter uit de voeten te kunnen met de RB21, wat heeft geresulteerd in overwinningen in Monza en Azerbeidzjan en de tweede plaats in Singapore. Met nog zes raceweekenden te gaan doet Verstappen ineens weer mee om de strijd om het wereldkampioenschap, al is het gat naar klassementsleider Oscar Piastri zeer fors met 63 punten. De achterstand op Lando Norris bedraagt 41 punten.

COTA past bij de Red Bull

Ieder weekend wordt dus uiterst belangrijk. Het circuit of the Americas vormt daarnaast het decor voor het derde sprintweekend van het seizoen, wat betekent dat er zowel aanstaande zaterdag als zondag punten te verdienen zijn. "De Red Bull zou hier snel moeten zijn. Absoluut", vertelt Jacques Villeneuve bij Vision4Sport. "Dus het zou een goed gevecht met McLaren moeten worden."

Hulp van George Russell

De voormalig wereldkampioen Formule 1 vervolgt: "Wat Max nodig heeft, is dat iemand anders zich er ook mee gaat bemoeien en punten afpakt van de McLarens. Bijvoorbeeld George Russell. Toen we in maart begonnen dachten mensen dat het een saai seizoen zou worden en het tussen twee teammaten zou gaan, maar het lijkt een behoorlijk spannend einde te worden."

