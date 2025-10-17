Max Verstappen wordt de laatste weken plotseling weer in verband gebracht met de wereldtitel, al is het gat natuurlijk nog groot en de kans klein. De Nederlander is zelf van mening dat hij eigenlijk in Singapore had moeten winnen om nog écht kans te houden op het pakken van zijn vijfde titel op een rij.

Na de Grand Prix van Singapore gaat het de komende weken rap met het slot van het Formule 1-seizoen. Er staat nog een hoop op het spel. Het constructeurskampioenschap is dan wel beslist, bij de coureurs is er nog van alles mogelijk. Na de race in Singapore is het verschil aan de kop tussen Oscar Piastri en Lando Norris nog maar 22 punten. 41 punten daarachter is het Verstappen op plek drie, waardoor de Nederlander ook niet helemaal uitgesloten is voor de wereldtitel. Het eerstvolgende hoofdstuk staat gepland in Texas, waar aankomend weekend de Grand Prix van de Verenigde Staten op de rol staat.

Te weinig ingelopen

In Austin krijgt Verstappen vragen of hij zelf nog kans op de titel heeft, nadat hij eerder op de persconferentie grapte dat die kansen 50/50 zijn. Hij wint de titel immers, of hij wint hem niet. "Dan hadden we natuurlijk wel in Singapore moeten winnen. Nu loop je niet genoeg punten in", zo citeert Motorsport.com de viervoudig wereldkampioen. "Dat was zeker positief, ja. Maar we hebben in ieder geval niet genoeg punten goed gemaakt", blikt hij nogmaals terug op de race in Marina Bay.

Punten afpakken

Had Verstappen überhaupt kunnen winnen in Singapore? De Nederlander denkt van wel, maar weet ook dat men in het kiezen van de afstellingen fouten heeft gemaakt: "Ik denk met hoe we het raceweekend begonnen dat dat beter was geweest, ja. Maar die keuzes zijn gemaakt door het team. Achteraf gezien waren we gewoon wat te conservatief, denk ik." Hij houdt wel goede hoop op een mooi resultaat in Texas: "Ik denk wel dat we over het algemeen weten wat we met de auto moeten doen. Het gaat er meer om hoe we het maximale eruit halen. Dat is voor ons nu wel belangrijk. We hebben alles nodig om punten af te pakken van McLaren."

