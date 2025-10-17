Max Verstappen doet de laatste weken plotseling weer mee voor de wereldtitel, al is het gat natuurlijk nog groot en de kans klein. Toch is het nog altijd mogelijk op papier en in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten krijgt hij de vraag wat zijn kansen nog zijn voor de vijfde wereldtitel op een rij.

Na de Grand Prix van Singapore gaat het de komende weken rap met het slot van het Formule 1-seizoen. Er staat nog een hoop op het spel. Het constructeurskampioenschap is dan wel beslist, bij de coureurs is er nog van alles mogelijk. Na de race in Singapore is het verschil aan de kop tussen Oscar Piastri en Lando Norris nog maar 22 punten. 41 punten daarachter is het Verstappen op plek drie, waardoor de Nederlander ook niet helemaal uitgesloten is voor de wereldtitel. Het eerstvolgende hoofdstuk staat gepland in Texas, waar aankomend weekend de Grand Prix van de Verenigde Staten op de rol staat.

Comeback ingezet

Zoals gezegd is het allemaal nog zeker niet beslist in het wereldkampioenschap. Lange tijd leken Piastri en Norris te gaan vechten om de titel, maar na de plotselinge wederopstanding van Red Bull na de zomerstop, is het te groot lijkende gat toch aanzienlijk geslonken, geholpen door bijvoorbeeld de uitvalbeurt van Piastri in Bakoe en het meer dan verwachte resultaat van Verstappen in Singapore, waar hij de papayagekleurde bolides voor wist te blijven.

50/50

In aanloop naar de volgende race op de kalender, wordt er op de donderdag ook stilgestaan bij de kansen in het wereldkampioenschap. Verstappen zelf zit op de persconferentie en krijgt de vraag hoeveel kans hij nog heeft op de titel van dit jaar: "Het is 50/50. Ja, je wint het of je wint het niet", zo stelt Verstappen gortdroog in de perszaal, waarmee hij de lachers op zijn hand krijgt. "Ik denk er niet teveel over na. We bekijken het van race tot race. We gaan ons best hier doen en dan zien we wel hoever we komen."

