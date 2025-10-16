Max Verstappen zal volgend jaar zijn nummer één-monteur van Red Bull Racing zien vertrekken naar het team van een van zijn beste vrienden op de F1-grid. Nico Hülkenberg van Kick Sauber, wat in 2026 Audi wordt, kreeg in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten vragen over Matt Caller.

Het bericht dat Caller een nieuwe werkgever zou krijgen voor aankomend seizoen, kwam via verschillende media naar buiten in Singapore, voordat het bevestigd werd. Hij is al tien jaar werkzaam bij Red Bull Racing, waar hij was begonnen als tweede monteur. De promotie tot eerste monteur kwam in augustus 2022. Caller wordt een hoofdmonteur bij Audi, het Duitse merk dat Kick Sauber overneemt. Audi, onder leiding van voormalig Red Bull-sportief directeur Jonathan Wheatley, zou opzoek zijn naar een hoofdmonteur door een promotie van Lee Stevenson binnen het team. Stevenson was vroeger tevens werkzaam in de garage van Verstappen.

Puur overleven voor Kick Sauber

"Het is uiteraard een voortdurend proces", antwoordde Hülkenberg op de vraag van de aanwezige media in Austin, Texas over de mentaliteit die Wheatley creëert bij Kick Sauber. De coureur uit Emmerich bracht in 2013 al een seizoen bij het team uit Hinwil door, toen de financiële problemen steeds erger werden en de auto's steeds minder competitief werden. Daar probeert Wheatley verandering in te brengen. "Het is een feit dat het voor het team in de afgelopen jaren vooral puur overleven is geweest. Dat heeft zo zijn gevolgen voor het personeel. We maken nu echter een momentumshift mee."

Plaagt Hülkenberg Verstappen?

Hülkenberg scoorde op Silverstone eerder dit jaar zijn allereerste podium en Kick Sauber sleept meer punten binnen dat de afgelopen jaren. Hij vervolgde: "We zijn bezig om uit deze overlevingsstand te komen en met iets nieuws bezig te zijn. De hoogtepunten van dit seizoen helpen natuurlijk iedereen om hierin te geloven. Het team verandert en we boeken vooruitgang, omdat ze nu inzien waar we toe in staat zijn, wanneer we hard werken en goed presteren."

Op de vraag of hij Verstappen plaagt met het feit dat niet alleen Stevenson maar nu ook Caller bij Red Bull zijn afgepakt door Kick Sauber, antwoordde Hülkenberg nuchter: "Nee."

