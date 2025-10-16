In aanloop naar het raceseizoen van 2026 worden er wijzigingen doorgevoerd aan het puntensysteem van de F1-superlicentie. De FIA heeft beslissingen hierover uitgebracht tijdens een virtuele meeting van de World Motor Sport Council. Bij de Formule Regional en Formule 4 gaat het puntensysteem op de schop.

Een superlicentie kan gezien worden als een rijbewijs om in de koningsklasse van de autosport te mogen rijden. Vroeger werden superlicenties vrij willekeurig uitgedeeld. Yuji Ide kreeg er in 2006 eentje om zijn debuut te maken voor Super Aguri, maar uiteindelijk bleek hij een brokkenpiloot die veel te langzaam was. Sébastien Loeb kreeg in 2009 niet een superlicentie, ondanks dat hij een bewezen wereldkampioen was in de rallysport en indruk had gemaakt tijdens de officiële wintertests met Red Bull. Tegenwoordig zit er echter een heel puntensysteem achter, dankzij Max Verstappen die met relatief weinig ervaring de stap maakte naar de Formule 1. Een coureur kan een superlicentie aanvragen, wanneer deze 18 jaar (bij speciale uitzondering 17 jaar) is en 40 superlicentiepunten heeft verzameld.

Veranderingen bij Formule Regional en Formule 4

De Formule 4 is vaak de eerste formuleklasse waar coureurs instappen na succes in de kartsport. De Formule Regional-kampioenschappen vallen qua niveau tussen de FIA Formule 3 en de Formule 4.

Voor het winnen van de Europese Formule Regional verdien je 25 superlicentiepunten en voor de varianten in het Midden-Oosten, Noord-Amerika, Japan en Oceanië zijn 18 superlicentiepunten te verdienen voor het pakken van de titel. Voor de Formule 4-kampioenschappen wereldwijd zijn 12 superlicentiepunten per titel te verdienen, of het nou de populaire en competitieve Italiaanse klasse is of de wat minder prestigieuze Saoedische klasse.

Er worden vanaf 2026 veranderingen in dit puntensysteem doorgevoerd. De hoeveelheid superlicentiepunten die straks voor de Formule Regional- en Formule 4-kampioenschappen worden uitgedeeld zal afhangen van het aantal races waaruit de kalender bestaat. Bijvoorbeeld kampioenschappen met minder dan vijf evenementen in het seizoen zullen vanaf 2026 als 'Trophies' worden gezien en zullen minder superlicentiepunten opleveren. Hoe de punten in detail verdeeld worden per regionaal of nationaal kampioenschap, wordt later bekend, aangezien het straks natuurlijk van de kalenders afhangt.

