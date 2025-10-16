Red Bull steekt de draak met rivalen in Verenigde Staten en lanceert ook "speciale" livery
Er zijn maar liefst tenminste zes teams die een speciale kleurstelling hebben onthuld voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Red Bull Racing dolt met de andere formaties door ook een "speciale" livery te delen. Het is echter het ontwerp wat al het hele seizoen, op Japan na, wordt gebruikt.
Haas trok als eerste het doek van een nieuwe kleurstelling met de stars and stripes om te vieren dat het de wedstrijd in Austin, Texas een van hun thuisraces is. Williams deelde vervolgens een kleurstelling ter ere aan de wagen van 2002, toen het team nog met BMW-motoren reed. McLaren brengt het chroom terug in een samenwerking met Google Gemini en de Aston Martin heeft gele accenten gekregen. Dankzij de Argentijnse coureur Franco Colapinto heeft Alpine Mercado Libre, de soort Latijns-Amerikaanse Amazon, als sponsor aangetrokken voor de aankomende races, waardoor er meer geel op de auto is te zien.
Red Bull wil ook meedoen
Red Bull wilde niet achterblijven bij de zes andere teams en besloot ook een kleurstelling te delen op de social media. De Oostenrijkse renstal zorgde voor lachers op de hand door gewoon een foto van de normale auto te delen. In tegenstelling tot vorig jaar, toen Red Bull wel speciale livery's introduceerde voor de drie Amerikaanse races, zal Verstappen dus in dezelfde kleuren te zien zijn aankomend weekend.
