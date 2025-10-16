Opmerkelijke beelden: Ben Sulayem avondje uit met Horner en Brown
Opmerkelijke beelden: Ben Sulayem avondje uit met Horner en Brown
FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft op Instagram beelden gedeeld van een ontmoeting tussen hemzelf, voormalig Red Bull Racing-teambaas en McLaren-CEO Zak Brown. Een opvallend gezelschap.
Mohammed Ben Sulayem, de veelbesproken president van de FIA, heeft in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten een etentje gehad met twee opvallende namen: Christian Horner en Zak Brown. Horner werd eerder dit jaar ontslagen als teambaas van Red Bull Racing. Sindsdien verschijnt zijn naam met regelmatig in het geruchtencircuit. Het lijkt een kwestie van tijd voordat de Brit een rentree maakt in de Formule 1 bij een ander team.
Goed gezelschap
In zijn laatste jaren als teambaas van Red Bull Racing kreeg hij het regelmatig aan de stok met Brown, CEO van het team van McLaren. De twee zijn geen goede vrienden van elkaar, dus het etentje tussen de drie is opvallend. "Een avond besteed in goed gezelschap", schrijft Ben Sulayem bij de foto. In de reacties vraagt men zich vooral af of er meer schuil gaat achter dit etentje.
