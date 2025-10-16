close global

Verstappen and Red Bull in Singapore

VIDEO: 'Red Bull heeft nieuwe werkwijze om raceweekenden te optimaliseren' | GPFans News

Jan Bolscher
Verstappen and Red Bull in Singapore

Red Bull Racing is na de zomerstop gestart met een nieuwe werkwijze binnen het team. Dr. Helmut Marko onthulde dat er tegenwoordig meer wordt geluisterd naar de feedback van de coureurs. Volgens AutoRacer gebruikt Red Bull tegenwoordig ook steeds vaker Computational Fluid Dynamics (CFD) als tool om de raceweekenden te optimaliseren, een instrument dat eerder bedoeld was voor de ontwikkeling van de wagens. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.

