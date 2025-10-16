VIDEO: 'Red Bull heeft nieuwe werkwijze om raceweekenden te optimaliseren' | GPFans News
VIDEO: 'Red Bull heeft nieuwe werkwijze om raceweekenden te optimaliseren' | GPFans News
Red Bull Racing is na de zomerstop gestart met een nieuwe werkwijze binnen het team. Dr. Helmut Marko onthulde dat er tegenwoordig meer wordt geluisterd naar de feedback van de coureurs. Volgens AutoRacer gebruikt Red Bull tegenwoordig ook steeds vaker Computational Fluid Dynamics (CFD) als tool om de raceweekenden te optimaliseren, een instrument dat eerder bedoeld was voor de ontwikkeling van de wagens. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.
{embed] {/embed}
Gerelateerd
Net binnen
Red Bull
Marko maakt ommezwaai en gooit deur dicht voor Dunne: "Geen optie"
- 11 minuten geleden
Wat speelt hier
Opmerkelijke beelden: Ben Sulayem avondje uit met Horner en Brown
- 33 minuten geleden
- 3
LEGO
LEGO Speed Champions F1-auto’s met flinke korting bij Lidl Shop, perfect voor Formule 1-fans!
- 56 minuten geleden
- 1
Alpine
Alpine maakt als zesde team speciale livery voor Grand Prix van de Verenigde Staten bekend
- 1 uur geleden
- 1
Tijdschema
Het tijdschema voor de Grand Prix van Verenigde Staten
- 1 uur geleden
Mercedes
Wolff prijst Russell: 'George is ondergewaardeerd, vooral door Hamilton'
- 2 uur geleden
- 2
Veel gelezen
100.000+ views
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
100.000+ views
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
75.000+ views
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober
75.000+ views
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober
50.000+ views
Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."
- 1 oktober
50.000+ views
Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk
- 9 oktober