Het aankomend weekend staat de spanning er weer vol op bij het team van McLaren, als men in de Verenigde Staten probeert om eindelijk weer eens de voorsprong op Max Verstappen zonder problemen uit te bouwen. In aanloop naar het weekend in Texas, had Lando Norris het even "aan de stok" met een fan.

Het was in Singapore een weekend met twee gezichten voor het team van McLaren. Aan de ene kant werd de langverwachte tweede constructeurstitel op een rij veiliggesteld, aan de andere kant was er gesteggel met kampioenschapsleider Oscar Piastri. Tijdens de openingsfase in Singapore kreeg hij een beuk van teammaat Norris, iets waar hij niet van gediend was. Inmiddels zijn we natuurlijk twee weken verder, is de storm weer wat gaan liggen en stonden de twee coureurs weer gebroederlijk naast elkaar op een PR-evenement.

Artikel gaat verder onder video

Middelvinger Norris

Op dat evenement in Austin gaat het echter even mis in het hoofd van Norris. Terwijl de Brit de microfoon in de hand heeft, raakt hij in een discussie met de Amerikanen over voetbal. Daar waar zij natuurlijk graag naar American football kijken, is de Brit opgegroeid met het voetbal wat ook in Nederland populair is. Hoewel Norris het eerst nog bij een duimpje houdt, krijgt hij daarna iets weer naar zijn hoofd geroepen door een fan. Vervolgens kan Norris het niet laten om die fan op een middelvinger te trakteren, een actie waar hij zelf ook meteen van lijkt te schrikken: "Oh, sorry, sorry!"

lando beefing with the crowd about what "real football" is and giving someone the finger 😭😭 and oscar laughing through it all 😭😭😭 pic.twitter.com/U4lC3WxCmP — ari (@laurogeitabat) October 15, 2025

Gerelateerd