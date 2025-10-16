close global

Piastri watching Verstappen talk after the Singapore GP

Häkkinen prijst "eenzame" Verstappen: "Ongelofelijk hoe Max dat doet"

Häkkinen prijst "eenzame" Verstappen: "Ongelofelijk hoe Max dat doet"

Jan Bolscher
Piastri watching Verstappen talk after the Singapore GP

Mika Häkkinen, tweevoudig wereldkampioen, heeft zijn bewondering uitgesproken voor Max Verstappen. Volgens de Fin laat de Nederlander iets bijzonders zien, iets wat het team van Red Bull naar nieuwe hoogten stuwt, zelfs in moeilijke tijden.

Het seizoen kende zijn ups en downs, met name tijdens de zomerstop, toen het leek alsof Verstappen en Red Bull Racing de strijd om de titel verloren hadden. Toch is de formatie terug in de race, en ook de Limburger zelf heeft nog altijd een kans om wereldkampioen te worden, ondanks een achterstand van 63 punten. Mika Häkkinen vindt het dan ook indrukwekkend wat de viervoudig wereldkampioen laat zien, gezien de uitdagingen waar hij tegenaan loopt. Verstappen heeft zijn vorm de afgelopen weken echter weer te pakken, met sterke resultaten en overwinningen in onder andere Azerbeidzjan en Italië.

Ongelooflijk wat Verstappen heeft bereikt

Momenteel staat de Red Bull-coureur derde in het kampioenschap met 273 punten, achter McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Häkkinen wijst er echter op dat de titel nog altijd binnen handbereik is, mits Verstappen zijn huidige tempo weet vast te houden. "Het is gewoon ongelooflijk wat Max met het team heeft bereikt om de prestaties van de auto te maximaliseren", zegt Häkkinen.

Verstappen staat er alleen voor

Een van de dingen waar de Nederlander tegenaan loopt, is dat hij geen directe teammaat heeft die hem pusht. Häkkinen vindt het dan ook fascinerend hoe Verstappen hiermee omgaat: "Max staat er met het team vrijwel alleen voor. Het is heel interessant", klinkt het. Juist dat maakt zijn prestaties zo indrukwekkend.

Kansen om achterstand te verkleinen

De komende races worden dan ook cruciaal. Verstappen moet gemiddeld elf punten per Grand Prix-weekend inlopen op Piastri, om zijn droom van een vijfde wereldtitel nog enigszins levend te kunnen houden. Met name omdat beide McLaren-coureurs recent een race moesten opgeven, liggen er kansen voor de Limburger om zijn achterstand te verkleinen en te laten zien wat voor veerkracht hij heeft. Een overwinning in de aankomende Grand Prix van de Verenigde Staten zou de titelstrijd in ieder geval weer volledig op zijn kop zetten.

