close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Horner, Vasseur, Ferrari, socials

'Ferrari reageert op hardnekkige geruchten rondom Horner'

'Ferrari reageert op hardnekkige geruchten rondom Horner'

Remy Ramjiawan
Horner, Vasseur, Ferrari, socials

Ferrari wuift de geruchten over interesse in Christian Horner als mogelijke vervanger van teambaas Frédéric Vasseur resoluut weg. Het Spaanse Marca vroeg bij de Scuderia na of er iets speelt, maar in Maranello worden de geruchten over Horner bestempeld als een broodjeaapverhaal. Daarnaast benadrukt de bron dat het contract van Vasseur twee maanden geleden niet zomaar is verlengd.

Volgens het Italiaanse Corriere della Sera zou het intern wat rommelen bij Ferrari. Vasseur zou nog niet iedereen binnen het team volledig achter zich hebben gekregen. Rond diezelfde tijd dook ineens de naam van voormalig Red Bull-teambaas Horner op in de media. Hij werd na de race in Silverstone aan de kant gezet bij Red Bull, en Ferrari, dat al langer interesse zou hebben in de Brit, zou volgens geruchten al de eerste gesprekken met hem hebben gevoerd.

'Ferrari ontkent interesse in Horner'

Tegenover Marca ontkent een bron van Ferrari dat verhaal echter volledig. Vasseur zette eind juli nog zijn handtekening onder een nieuw contract, en dat zegt volgens de bron genoeg: "Deze geruchten zijn het eigenlijk niet eens waard om van commentaar te worden voorzien. Laten we naar de feiten kijken in plaats van naar geruchten: het feit is dat onze directie twee maanden geleden het vertrouwen in Fred heeft vernieuwd."

Gerelateerd

Red Bull Racing Ferrari Christian Horner Frédéric Vasseur
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

'Pirelli uit zorgen over ontwikkeling 2026-banden: teams houden data achter'
2026-banden

'Pirelli uit zorgen over ontwikkeling 2026-banden: teams houden data achter'

  • 23 minuten geleden
Montoya sluit Red Bull als bron van Piastri-geruchten niet uit: 'McLaren destabiliseren'
Juan Pablo Montoya

Montoya sluit Red Bull als bron van Piastri-geruchten niet uit: 'McLaren destabiliseren'

  • 1 uur geleden
'Red Bull gebruikt CFD steeds vaker om raceweekenden te optimaliseren'
Computational Fluid Dynamics

'Red Bull gebruikt CFD steeds vaker om raceweekenden te optimaliseren'

  • 1 uur geleden
  • 6
 'Ferrari reageert op hardnekkige geruchten rondom Horner'
Ferrari

'Ferrari reageert op hardnekkige geruchten rondom Horner'

  • 2 uur geleden
VIDEO | Russell en Antonelli verlengen, Brown reageert op beschuldigingen | GPFans Recap
VIDEO

VIDEO | Russell en Antonelli verlengen, Brown reageert op beschuldigingen | GPFans Recap

  • 3 uur geleden
Mercedes zegt niets over contractduur Russell: 'Geluiden wijzen naar meerjarige deal'
George Russell

Mercedes zegt niets over contractduur Russell: 'Geluiden wijzen naar meerjarige deal'

  • 3 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 6 oktober
 Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen:
50.000+ views

Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."

  • 1 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x