Ferrari wuift de geruchten over interesse in Christian Horner als mogelijke vervanger van teambaas Frédéric Vasseur resoluut weg. Het Spaanse Marca vroeg bij de Scuderia na of er iets speelt, maar in Maranello worden de geruchten over Horner bestempeld als een broodjeaapverhaal. Daarnaast benadrukt de bron dat het contract van Vasseur twee maanden geleden niet zomaar is verlengd.
Volgens het Italiaanse Corriere della Sera zou het intern wat rommelen bij Ferrari. Vasseur zou nog niet iedereen binnen het team volledig achter zich hebben gekregen. Rond diezelfde tijd dook ineens de naam van voormalig Red Bull-teambaas Horner op in de media. Hij werd na de race in Silverstone aan de kant gezet bij Red Bull, en Ferrari, dat al langer interesse zou hebben in de Brit, zou volgens geruchten al de eerste gesprekken met hem hebben gevoerd.
'Ferrari ontkent interesse in Horner'
Tegenover Marca ontkent een bron van Ferrari dat verhaal echter volledig. Vasseur zette eind juli nog zijn handtekening onder een nieuw contract, en dat zegt volgens de bron genoeg: "Deze geruchten zijn het eigenlijk niet eens waard om van commentaar te worden voorzien. Laten we naar de feiten kijken in plaats van naar geruchten: het feit is dat onze directie twee maanden geleden het vertrouwen in Fred heeft vernieuwd."
