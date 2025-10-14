Julia Piquet, het zusje van Kelly Piquet en dus onderdeel van de schoonfamilie van Max Verstappen, heeft onthuld hoe de crash tot stand kwam waar zij met de schoonmoeder van Verstappen afgelopen week bij betrokken was.

In een post op Instagram heeft Julia Piquet teruggeblikt op de crash en proberen te omschrijven wat er is gebeurd. "Ik zal het gevoel nooit meer vergeten van het moment dat ik in de achteruitkijkspiegel keek en een voertuig met een veel te hoge snelheid zag naderen terwijl ik me besefte dat hij niet afremde. Ik had geen kans om mezelf voor te bereiden op de impact. Opeens kon ik door de airbags niet meer naar buiten kijken. Op dat moment wist ik dat we waarschijnlijk nog een keer hard geraakt gingen worden door het verkeer achter ons. Ik sloot mijn ogen en zette mezelf schrap, terwijl ik aan het bad voor een goede afloop. Twee seconden later reed een andere auto hard tegen de zijkant van onze auto aan."

Julia Piquet omschrijft ongeluk

Julia Piquet vervolgt: "Onze auto werd gevuld met licht mist en een vreselijke geur. Ik keek om me heen om te checken hoe het met mijn moeder en schoonmoeder ging. Ik zag dat het hoofd van mijn moeder tussen de airbag en de deur zat terwijl ze smeekte dat de deur open kon worden gemaakt voor wat frisse lucht. Ik klom over haar heen om de airbag op te tillen. Ze was in totale shock en had heel veel pijn. Ik herinner me dat ik op een bepaald moment naar mijn schouder keek en mijn shirt onder het bloed zat, maar ik had geen idee waar het vandaan kwam. Ik realiseerde me later dat mijn haarclip voor twee snijwonden in mijn hoofd had gezorgd."

Julia Piquet moest lang wachten om moeder te ontmoeten in ziekenhuis

Julia Piquet stelde ook dat ze na het ongeluk vervolgens in het ziekenhuis lang moest wachten voordat ze naar haar moeder kon gaan. "Toen ik eindelijk naar haar kamer mocht, zag ik haar op bed liggen met een bebloede arm en allerlei draden die aan haar borst vastzaten. De grond zakte onder mijn voeten weg, maar ik was ook opgelucht dat ze naar me lachte toen ze me zag. Ik knuffelde haar, huilde en verontschuldigde me dat ik haar in gevaar had gebracht. Het schuldgevoel, de willekeurige flashbacks naar het moment van impact en de eenzaamheid om met je gedachten om te gaan tijdens zo'n traumatische gebeurtenis."

