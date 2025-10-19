close global

﻿
Verstappen at COTA

Hoe laat begint vandaag de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten?

Hoe laat begint vandaag de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten?

Jan Bolscher
Verstappen at COTA

De Grand Prix van de Verenigde Staten wordt vanavond verreden. Een belangrijke race met het oog op het wereldkampioenschap. Hoe laat moet je klaarzitten voor de televisie?

De Grand Prix van de Verenigde Staten belooft een hele interessante te worden. Niet alleen omdat het Circuit of the Americas vrijwel altijd garant staat voor spektakel, ook omdat er ook dit jaar een sprintweekend wordt verreden. Daarnaast is de strijd om het wereldkampioenschap bijzonder spannend. Het verschil tussen klassementsleider Oscar Piastri en teammaat Lando Norris is slechts 22 punten, terwijl Max Verstappen 55 punten achter de nummer één staat. Een belangrijk weekend in verschillende opzichten dus.

Verstappen sterk, Piastri faalt

Met zijn indrukwekkende 1:32.510 verzekerde Verstappen zich van poleposition voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Norris start zondag naast hem op de eerste rij, gevolgd door Charles Leclerc. George Russell vertrekt als vierde, terwijl Lewis Hamilton vanaf plek vijf begint. WK-leider Piastri kwam niet verder dan een zesde tijd en ziet zijn voorsprong in het kampioenschap verder onder druk komen te staan. Daarachter completeren Antonelli, Bearman, Sainz en Alonso de top tien van de startopstelling.

Hoe laat begint de Grand Prix van de Verenigde Staten?

De Grand Prix van de Verenigde Staten telt in totaal 56 ronden, waarmee de raceafstand op 308,405 kilometer ligt. De sprintrace wordt verreden over iets meer dan 100 kilometer. Het baanrecord is met een 1.36.169 (2019) in handen van Charles Leclerc. De editie van 2024 werd gewonnen door diezelfde Leclerc. De race gaat vanavond om 21:00 uur Nederlandse tijd van start.

Max Verstappen Red Bull Racing Red Bull Grand Prix van de Verenigde Staten Austin Grand Prix van Austin
