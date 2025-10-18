close global

Lando Norris and Max Verstappen in Austin 2024

Hoe laat beginnen vandaag de F1-sprintrace en de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?

Jan Bolscher
De zaterdag van het sprintraceweekend in de Verenigde Staten is aangebroken, wat betekent dat het vandaag tijd is voor zowel de sprintrace, als de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag.

Het raceweekend in Texas belooft een hele interessante te worden. Niet alleen omdat het Circuit of the Americas vrijwel altijd garant staat voor spektakel, ook omdat er ook dit jaar een sprintweekend wordt verreden. Daarnaast is de strijd om het wereldkampioenschap bijzonder spannend. Het verschil tussen klassementsleider Oscar Piastri en teammaat Lando Norris is slechts 22 punten, terwijl Max Verstappen 63 punten achter de nummer één staat. Een belangrijk weekend in verschillende opzichten dus.

Circuit of the Americas

Het Circuit of The Americas is gelegen in Austin, Texas en voert de coureurs over 5,513 kilometer asfalt. Het circuit kent in totaal twintig bochten en heeft twee DRS-zones. In 2012 werd hier voor het eerst een Grand Prix afgewerkt. Het hoogteverschil, de snelle bochten en de lange rechten stukken maken dat hier vaak interessante races worden verreden. De Grand Prix van de Verenigde Staten telt in totaal 56 ronden, waarmee de raceafstand op 308,405 kilometer ligt. De sprintrace wordt verreden over iets meer dan 100 kilometer. Het baanrecord is met een 1.36.169 (2019) in handen van Charles Leclerc. De editie van 2024 werd gewonnen door diezelfde Leclerc.

Tijdschema Grand Prix van de Verenigde Staten

De sprintrace wordt op zaterdag 18 oktober om 19:00 uur verreden. Om klokslag 23:00 uur gaat de kwalificatie voor de Grand Prix van start. Op zondag 19 oktober om 21:00 uur is het vervolgens tijd voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. In Nederland is het zeven uur later dan in Texas.

