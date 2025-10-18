Hoe laat beginnen vandaag de F1-sprintrace en de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
Hoe laat beginnen vandaag de F1-sprintrace en de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
De zaterdag van het sprintraceweekend in de Verenigde Staten is aangebroken, wat betekent dat het vandaag tijd is voor zowel de sprintrace, als de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag.
Het raceweekend in Texas belooft een hele interessante te worden. Niet alleen omdat het Circuit of the Americas vrijwel altijd garant staat voor spektakel, ook omdat er ook dit jaar een sprintweekend wordt verreden. Daarnaast is de strijd om het wereldkampioenschap bijzonder spannend. Het verschil tussen klassementsleider Oscar Piastri en teammaat Lando Norris is slechts 22 punten, terwijl Max Verstappen 63 punten achter de nummer één staat. Een belangrijk weekend in verschillende opzichten dus.
Circuit of the Americas
Het Circuit of The Americas is gelegen in Austin, Texas en voert de coureurs over 5,513 kilometer asfalt. Het circuit kent in totaal twintig bochten en heeft twee DRS-zones. In 2012 werd hier voor het eerst een Grand Prix afgewerkt. Het hoogteverschil, de snelle bochten en de lange rechten stukken maken dat hier vaak interessante races worden verreden. De Grand Prix van de Verenigde Staten telt in totaal 56 ronden, waarmee de raceafstand op 308,405 kilometer ligt. De sprintrace wordt verreden over iets meer dan 100 kilometer. Het baanrecord is met een 1.36.169 (2019) in handen van Charles Leclerc. De editie van 2024 werd gewonnen door diezelfde Leclerc.
Tijdschema Grand Prix van de Verenigde Staten
De sprintrace wordt op zaterdag 18 oktober om 19:00 uur verreden. Om klokslag 23:00 uur gaat de kwalificatie voor de Grand Prix van start. Op zondag 19 oktober om 21:00 uur is het vervolgens tijd voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. In Nederland is het zeven uur later dan in Texas.
Gerelateerd
Net binnen
Mekies oneens met Brown over titelkansen Verstappen: "Ik ga jullie een beetje teleurstellen"
- 13 minuten geleden
VIDEO | McLaren nerveus door Verstappen, overweegt andere aanpak voor Piastri en Norris
- 46 minuten geleden
- 2
FIA beslist over deelname Bortoleto in Sprint Verenigde Staten na overtreden 107%-regel
- 1 uur geleden
Impact consequenties voor Norris mogelijk onthuld: kostte 'straf' van McLaren hem de pole?
- 1 uur geleden
- 4
Tsunoda foetert richting Racing Bulls-coureurs na SQ1-eliminatie: "Nogal schandalig"
- 2 uur geleden
- 2
Brown voelt hete adem van Verstappen en sluit voorkeursbehandeling McLaren-coureur niet uit
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober
Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."
- 1 oktober
Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk
- 9 oktober