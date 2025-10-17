Hoe laat begint vandaag het Formule 1-sprintraceweekend in de Verenigde Staten?

Het Formule 1-circus is afgereisd naar de Texas, waar aanstaande zondag de Grand Prix van de Verenigde Staten wordt verreden. Het weekend op het Circuit of the Americas vormt daarnaast het decor voor het vierde sprintweekend van het seizoen.

Het raceweekend in Texas belooft een hele interessante te worden. Niet alleen omdat het Circuit of the Americas vrijwel altijd garant staat voor spektakel, ook omdat er ook dit jaar een sprintweekend wordt verreden. Daarnaast is de strijd om het wereldkampioenschap bijzonder spannend. Het verschil tussen klassementsleider Oscar Piastri en teammaat Lando Norris is slechts 22 punten, terwijl Max Verstappen 63 punten achter de nummer één staat. Een belangrijk weekend in verschillende opzichten dus.

Circuit of the Americas

Het Circuit of The Americas is gelegen in Austin, Texas en voert de coureurs over 5,513 kilometer asfalt. Het circuit kent in totaal twintig bochten en heeft twee DRS-zones. In 2012 werd hier voor het eerst een Grand Prix afgewerkt. Het hoogteverschil, de snelle bochten en de lange rechten stukken maken dat hier vaak interessante races worden verreden. De Grand Prix van de Verenigde Staten telt in totaal 56 ronden, waarmee de raceafstand op 308,405 kilometer ligt. De sprintrace wordt verreden over iets meer dan 100 kilometer. Het baanrecord is met een 1.36.169 (2019) in handen van Charles Leclerc. De editie van 2024 werd gewonnen door diezelfde Leclerc.

Tijdschema Grand Prix van de Verenigde Staten

Het raceweekend in Texas vormt het decor voor het vierde sprintraceweekend van het seizoen. In combinatie met het tijdsverschil aan de andere kant van de plas, zorgt dit voor een behoorlijk afwijkend tijdschema. Op vrijdag 17 oktober gaat het raceweekend om 19:30 uur Nederlandse tijd van start met de eerste vrije training, waarna het om 23:30 uur tijd is voor de sprintkwalificatie. De sprintrace zelf wordt op zaterdag 18 oktober om 19:00 uur verreden. Om klokslag 23:00 uur gaat de kwalificatie voor de Grand Prix van start. Op zondag 19 oktober om 21:00 uur is het vervolgens tijd voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. In Nederland is het zeven uur later dan in Texas.

