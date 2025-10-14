Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner zou inmiddels de eerste gesprekken met Ferrari achter de rug hebben, zo meldt The Daily Mail. Horner heeft onlangs de laatste zaken met Red Bull Racing afgerond en kan mogelijk komend jaar terugkeren in de paddock.

Horner was sinds de oprichting in 2005 teambaas van Red Bull Racing. Daar kwam na het raceweekend in Silverstone een einde aan, nadat de leiding van het team genoeg had van de tegenvallende prestaties. Toch bleef Horner nog enige tijd op de loonlijst staan, omdat de advocaten van beide partijen het eerst eens moesten worden over de afkoopsom. Naar verluidt is de voormalig teambaas van Max Verstappen akkoord gegaan met een lagere afkoopsom, om zo sneller te kunnen terugkeren in de koningsklasse. Ook de zaak rondom het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Horner tegenover een oud-medewerker van het team zou inmiddels geschikt zijn.

Gardeningleave-periode Horner

Hoewel Horner zijn garden leave-periode bij Red Bull Racing nog moet uitzitten, zou hij al diverse teams hebben gepolst voor een terugkeer. Haas-teambaas Ayao Komatsu liet weten een telefoontje van Horner te hebben ontvangen, terwijl Williams-teambaas James Vowles verklaarde dat hij altijd de deur op een kier zou zetten voor Horner, al is er tussen hen nog geen contact geweest.

Gesprekken met Ferrari

Het team dat echter de meeste interesse lijkt te tonen, is Ferrari. Volgens het Britse medium zouden de eerste gesprekken tussen de voormalig teambaas en de Scuderia al hebben plaatsgevonden. “Vrienden van Horner hebben aan Daily Mail Sport verteld dat hij actief op zoek is naar een nieuwe baan in de Formule 1 en dat verschillende teams hem hebben benaderd. Hij heeft geen commentaar gegeven op de vermeende interesse van Ferrari,” zo schrijft het.

