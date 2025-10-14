McLaren-CEO Brown schudt hoofd: "Beide beschuldigingen zijn ronduit belachelijk"

McLaren-CEO Zak Brown slaat van zich af nadat hij van Alex Palou beschuldigingen om zijn oren kreeg over Oscar Piastri. De Spanjaard suggereerde tijdens de rechtszaak over zijn eigen contract dat Brown eigenlijk helemaal niet achter de komst van Piastri stond, en dat die beslissing vooral te danken was aan voormalig McLaren-teambaas Andreas Seidl.

Brown staat tegenover Palou in de rechtszaal vanwege het contract dat Palou in 2022 tekende, maar uiteindelijk niet uitdiende. De Spanjaard had echter wel het tekengeld ontvangen. McLaren is van mening dat de viervoudig IndyCar-kampioen daarmee de afspraken heeft geschonden. Het team eist dan ook een slordige 20 miljoen dollar schadevergoeding. Palou stelt op zijn beurt dat hij misleid werd door Brown, omdat Piastri al was vastgelegd en hij daardoor nooit een reële kans zou krijgen naast Lando Norris. Over die kwestie zal de rechter zich buigen.

Palou beschuldigt Brown

Tijdens de rechtszaak verklaarde Palou als getuige dat hij tijdens een diner met Brown in oktober 2022 te horen had gekregen dat zijn prestaties vergeleken zouden worden met die van Piastri. Daarbij zou de CEO van McLaren ook hebben gezegd dat het niet zijn beslissing was om de Australische klassementsleider te contracteren. Hoewel Brown volgens eigen zeggen benadrukte dat Palou’s kansen daardoor niet zouden verminderen, ervoer de Spanjaard dat anders.

Brown reageert op 'belachelijke' beschuldiging

Brown heeft de woorden van Palou ook gehoord, maar kan zich daar in gesprek met Reuters totaal niet in vinden. "Ik weet niet welke beschuldiging mij het meest amuseerde: de gedachte dat ik niet degene zou zijn die een belangrijke beslissing neemt over onze line-up, of de suggestie dat ik niet akkoord ging met het contracteren van de enorm getalenteerde Oscar Piastri", opent de 53-jarige Amerikaan. "Beide beschuldigingen zijn ronduit belachelijk en iedereen die onze sport volgt, zal er dwars doorheen prikken," aldus Brown.

