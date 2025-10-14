close global

thumb, verstappen, mercedes, social

Steiner begrijpt waarom Verstappen niet naar Mercedes vertrok: "Dat moest hij waarschijnlijk tekenen"

Jan Bolscher
Guenther Steiner begrijpt de beslissing van Max Verstappen om in 2026 nog voor Red Bull Racing uit te komen, om vervolgens eventueel een overstap naar een ander team te maken voor het seizoen van 2027.

Max Verstappen voerde afgelopen zomer gesprekken met teambaas Toto Wolff over een eventuele overstap naar Mercedes in 2026. Zowel de performance van Red Bull Racing als de interne situatie binnen het team is de afgelopen anderhalf jaar teleurstellend, waardoor een spraakmakende transfer even dicht bij leek te zijn. Inmiddels heeft de viervoudig wereldkampioen bekendgemaakt volgend jaar 'gewoon' nog voor Red Bull Racing te rijden, maar daarmee is een toekomstige transfer niet uitgesloten.

Geen zekerheid voor 2026

Guenther Steiner begrijpt de beslissing van Verstappen om even af te wachten: "Max zal wachten op het eerste seizoen met de nieuwe motorische reglementen in 2026", klinkt het bij Lottoland. "Zo kan hij zien welk team waar staat en aan het eind van 2026 zal hij dan een beslissing nemen voor 2027. Het was niet logisch geweest om zonder zekerheid over de competitiviteit van de auto in 2026 over te stappen naar Mercedes."

Eind volgend jaar een beslissing

De voormalig teambaas van Haas vervolgt: "Hij zou waarschijnlijk een meerjarig contract moeten tekenen. En als dan blijkt dat de auto niet competitief is, wordt dat heel moeilijk om nog recht te trekken. Volgend jaar rijdt Max gewoon voor Red Bull. Hij gaat kijken wat het team doet en neemt dan een beslissing."

Max Verstappen

