Fabio Scherer was tweede in de race van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) die vorige maand door Max Verstappen werd gewonnen. Afgelopen zaterdag lukte het de Ford Mustang-coureur van Haupt Racing Team om het polerecord te pakken op de Nordschleife, iets wat Verstappen dan weer niet deed. Hij kijkt uit naar volgend jaar en hoopt het dan tegen de Red Bull F1-coureur te moeten opnemen.

Verstappen zegevierde eind vorige maand in de 57. ADAC Barbarossapreis (NLS9) samen met Chris Lulham. Ze finishten 24 seconden voor de Haupt-Mustang die Scherer deelde met Dennis Fetzer en Jann Maradenborough. Afgelopen zaterdag werd het seizoen afgesloten met de 1. NLS Sportwarte Trophy (NLS10) en Scherer verdiende de pole position door het kwalificatierecord te verbreken. Hij zette een 7:48.717 neer met een gemiddelde snelheid van 187 kilometer per uur. Winnen deed hij echter niet. Scherer werd samen met Patrick Assenheimer vierde vlak achter teamgenoten Vincent Kolb en Frank Stippler. De Porsches van Falken Motorsports werden eerste en tweede.

Record na slechts twintig ronden

"Ja, ongelooflijk. Ik had er al een goed gevoel over, maar ik had geen rondetijden [op het display] op mijn stuur staan", begon Scherer tegenover VLNFP. "Toen ik [in de garage] de tijd eenmaal zag, viel ik bijna achterover. Gezien mijn weinige ervaring op de Nordschleife, was het extreem goed. Dit is een ronderecord die je het meest wilt, dus het betekent veel voor me. Daarbij was dit pas mijn twintigste ronde op de Nordschleife in een GT3-auto."

Ronden van Verstappen en Scherer niet te vergelijken

Het nieuws dat Scherer het polerecord heeft verbroken, zou ook bij 'Nürburgring-fan' Verstappen terecht zijn gekomen. De Zwitser hoopt de viervoudig wereldkampioen gauw terug te zien op het circuit in de Eifel: "Het is natuurlijk ongelooflijk cool om te racen tegen Max." Dat het Verstappen niet lukte om het polerecord te pakken, maar Scherer wel is niet te vergelijken, zo geeft hij zelf ook toe: "De weersomstandigheden waren een beetje anders, maar de potentie is er zeker. Ik denk dat we hem onze steun aan kunnen bieden volgend jaar, als het hem lukt [om volgend jaar in de NLS te racen]."

