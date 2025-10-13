Veel hadden de kampioenschapskansen van Max Verstappen na zijn uitvalbeurt in Oostenrijk en de mindere prestaties in Europa al in de prullenbak gegooid, maar na de zomerstop heeft hij met Red Bull Racing zijn ritme gevonden en is McLaren met Lando Norris en Oscar Piastri in verval geraakt. Zijn er nog kansen?

Verstappen heeft momenteel 63 punten achterstand op Piastri en 41 punten achterstand op Norris. Norris zelf heeft weer 22 punten achterstand op Piastri. Er zijn nog zes races en drie sprintraces te gaan, wat betekent dat Verstappen nog 174 punten kan scoren als hij al deze races (en sprintraces) wint. Mocht Piastri dan elke keer tweede worden, dan zou hij 129 punten scoren. Dat is 45 punten minder dan Verstappen in dat geval, wat achttien punten te weinig is voor Verstappen. Als Verstappen alles wint, Norris telkens tweede wordt en Piastri telkens derde wordt, dan zou Verstappen met drie punten voorsprong op Piastri en vier punten voorsprong op Norris kampioen worden. De races die nog op het programma staan: Grand Prix van Verenigde Staten (sprintweekend), Mexico, São Paulo (sprintweekend), Las Vegas, Qatar (sprintweekend) en Abu Dhabi.

Grand Prix van Verenigde Staten

Op COTA is Verstappen vaak erg sterk geweest. Zo won hij in 2021, 2022 en 2023 en is verder in het verleden vooral Mercedes hier goed geweest. Vorig jaar won Charles Leclerc de race, werd Verstappen derde en Norris en Piastri vierde en vijfde. Het is een circuit dat Red Bull goed moet liggen en waar het team, gezien de huidige vorm, het prima in staat moet kunnen zijn om McLaren uit te dagen. Verstappen kan hier wederom inlopen op Norris en Piastri.

Grand Prix van Mexico

Daarna volgt, meteen het weekend daarna, de race in Mexico. Verstappen heeft hier in het verleden met Red Bull ook veel succes gekend, met onder meer zeges in 2017, 2018, 2021, 2022 en 2023. Ook hier was het vorig jaar Ferrari dat won, dit keer met Carlos Sainz. Ook hier had McLaren het vorig jaar lastig, maar dit was ook voor Verstappen het geval (P6). Het is een circuit dat McLaren iets meer zou moeten liggen dan Austin, maar desondanks zal het verleden en het circuit ook hier Red Bull hoop geven.

Grand Prix van São Paulo

Vervolgens staat, na een week rust, de Grand Prix van São Paulo op Interlagos op het programma. Een weekend waar veel mensen, inclusief Verstappen, altijd naar uitkijken. Het is een circuit waar de rijstijl van Verstappen optimaal is om te presteren en waar Red Bull samen met Mercedes vaak goed is geweest. Dit is van alle weekenden die nog komen gaan wellicht het weekend waar Verstappen het meest in kan lopen, gezien zijn eigen succes op het circuit en het ontbreken van successen voor McLaren op Interlagos. De sprintrace won McLaren vorig jaar, maar tijdens de race was het team niet in staat om te presteren. Dit terwijl Verstappen vanaf P17 naar P1 reed en de race won.

Grand Prix van Las Vegas

Dan, na weer een week rust, volgt de afsluitende triple header. Te beginnen in Las Vegas, een race die Verstappen in 2023 won. Vorig jaar was het Mercedes dat domineerde en had vooral McLaren het enorm lastig met de topsnelheden en de omstandigheden. Verstappen en Red Bull kunnen hier ook toeslaan, zeker gezien het feit dat McLaren vorig jaar zesde en zevende werden op meer dan 25 seconden van Verstappen. Het circuit ligt de Red Bull van dit jaar beter dan die van McLaren.

Grand Prix van Qatar

Vervolgens volgt het weekend in Qatar, waar Verstappen zowel in 2023 als 2024 de race won. Het is wederom een circuit met veel topsnelheid en snelle bochten, wat in het voordeel van Red Bull en Verstappen is. Toch heeft McLaren het in de voorgaande twee seizoenen niet slecht gedaan in Qatar, met P2 en P3 in 2023 en P3 met Piastri in 2024. Toch zal Red Bull ook op dit circuit als favoriet gezien mogen worden, zeker met recente prestaties op snelle circuits.

Tot slot de Grand Prix van Abu Dhabi, eigenlijk het terrein van Verstappen. Verstappen won de race in 2020, 2021, 2022, 2023 en zeker het eerste deel van het circuit zal in het voordeel van de auto van Red Bull zijn. Toch was 2024 een minder weekend voor Verstappen en Red Bull in Abu Dhabi, terwijl Norris de race won en McLaren zeker met de Brit indruk maakte. De auto van Red Bull is nu echter veel beter dan eind vorig jaar, waardoor Verstappen waarschijnlijk dit seizoen beter kan presteren. Gezien het circuit zou dit niet meer dan logisch zijn.

Conclusie

Verstappen alle races eerste, Norris alle races tweede en Piastri alle races derde. Zo 'simpel' is het, maar in de realiteit zal dit natuurlijk nooit gaan gebeuren. Een uitvalbeurt van Verstappen maakt een einde aan alle hoop, terwijl een uitvalbeurt van Norris en/of Piastri de spanning juist weer enorm gaat vergroten. Feit is dat Red Bull het momentum heeft en de laatste zes races ook vaker circuit tegen gaat komen die in hun voordeel zijn en voor hun auto zijn gemaakt dan McLaren.

De vraag is of deze races op tijd gaan komen voor Verstappen om echt nog wereldkampioen te worden. Daarnaast zal Verstappen met Red Bull ook moeten hopen dat Mercedes nog punten af gaat snoepen van Piastri en Norris, vooral in de vorm van George Russell. Ook Mercedes heeft namelijk nog wat circuits waar het goed zou moeten kunnen presteren. Ferrari lijkt dit jaar geen hele grote rol meer te gaan spelen, waarbij de kans klein lijkt dat Verstappen van Leclerc en Lewis Hamilton nog regelmatig hulp kan verwachten om punten af te pakken van de coureurs van McLaren.

