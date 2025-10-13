Nico Menzel komt uit voor een van de beste teams in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Helaas moest hij de wedstrijd op de Nordschleife die Max Verstappen vorige maand won, aan zich voorbij laten gaan. Menzel staat echter te popelen om het volgend jaar en in de verdere toekomst tegen de Red Bull F1-coureur op te nemen.

Als er een team is waar je rekening mee moet houden in de NLS, dan is het wel Falken Motorsports. Deze formatie wordt gerund door Schnabl Engineering en ze zetten bijna elke NLS-race twee GT3-Porsches in met hun eigen Falken-rubber. Ze doen altijd vooraan het veld mee, maar meestal doen ze acht à negen van de tien NLS-wedstrijden per jaar. Toevallig miste Falken Motorsports de 57. ADAC Barbarossapreis, de race waarin Verstappen samen met Chris Lulham zegevierde met de Emil Frey Racing-Ferrari 296 GT3. Menzel, een van de Falken-coureurs, hoopt Verstappen vaker op de Nordschleife te zien.

Menzel kan niet wachten om het tegen Verstappen op te nemen

"Ja, ik hoop dat Max hier gaat racen", klonk Menzel verheugd tegenover VLNFP. "Het laat maar zien wat voor een pure coureur hij is. Als de huidige Formule 1-wereldkampioen, zoals het gezegd moet worden, hier gaat racen... Het is niet alsof hij binnenkort met pensioen gaat, ik weet het niet, maar over 15 jaar wanneer hij niks anders te doen heeft, zal hij nog steeds hier racen. Hij verslaat iedereen in de Formule 1 en we verwachten dat het hier waarschijnlijk niet anders gaat zijn. Maar we gaan ons best doen. Natuurlijk willen we Max ook verslaan, dat is logisch. Dank je wel, Max, dat je hier hebt geracet [en nog gaat racen]. Het laat zien wat voor een geweldige atleet hij is en ik zou ontzettend blij zijn om het tegen hem op te nemen."

© VLN

