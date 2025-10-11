Stella hakt knoop door over strijd Norris en Piastri: 'Deze aanpak gaan we volgen'
Andrea Stella heeft de kritiek van Oscar Piastri op zijn team en Lando Norris verdedigd na de F1 Grand Prix van Singapore. De teambaas van McLaren snapt waar de kampioenschapsleider vandaan komt. Hij gaat in op de aanpak van McLaren en de papaya rules nu de constructeurstitel al is veiliggesteld.
George Russell ving de wedstrijd op het Marina Bay-stratencircuit aan vanaf de pole position en reed naar de overwinning. Achter hem streden Max Verstappen en Norris om de tweede plek, terwijl Piastri eenzaam vierde werd. De kampioenschapsleider kwam niet lekker door de eerste bocht, wat Norris de kans gaf om aan de binnenkant te duiken. Er was een touché met niet alleen Verstappen, maar ook met Piastri. De enige schade was een scheve endplate op de voorvleugel van Norris. Piastri schreeuwde over de boardradio geschreeuwd dat de actie "oneerlijk" en "niet echt collegiaal" was. De Australiër verwees ook naar de papaya rules: géén contact met je teamgenoot en McLaren moet zorgen voor een eerlijk gevecht.
Fundamentele rol van de coureurs
"We moeten alles in perspectief plaatsen", begon Stella tegenover Sky Sports. Hij ging vervolgens in op wat Piastri over de boardradio zei. "Het is een opmerking van een coureur in een Formule 1-auto. Het gebeurt in het heetst van de strijd. De enige informatie die hij tot zijn beschikking had, was hoe de actie van Lando eruitzag vanuit zijn oogpunt. Zoals gewoonlijk zullen we er gesprekken over hebben. We zullen van daaruit verder bouwen en er sterker uitkomen. Dit is het hele proces geweest, zoals we eerder zeiden, om het team samen sterker te maken. De coureurs spelen daar een fundamentele rol in."
Continuïteit van aanpak
"De twee coureurs waren al in staat gesteld om te racen en hun ambities na te jagen", vervolgde de Umbriër. Norris en Piastri lijken het dus zelf uit te moeten zoeken om de coureurstitel. "We zullen deze aanpak blijven volgen. Elke race leren we een beetje bij, we verfijnen het, maar het blijft een kwestie van details. Er zal continuïteit zijn met de jacht op het rijderskampioenschap, het verandert niets aan de aanpak nu we het constructeurskampioenschap hebben gewonnen."
