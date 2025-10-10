Robert Doornbos zag afgelopen weekend tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Singapore dat de spanning tussen Lando Norris en Max Verstappen opliep. Doornbos rekent erop dat Verstappen de Brit nog wel terug gaat pakken.

In de podcast The Pit Talk stelt Doornbos dat de kans klein is dat Norris en Verstappen in hetzelfde vliegtuig hebben gezeten na het raceweekend in Singapore. "Ze zijn goede vrienden en normaal gesproken weten ze één en ander goed te scheiden. Maar ik denk niet dat ze met hetzelfde vliegtuig terug zijn gevlogen naar Monaco. Ze houden privé en zakelijk gescheiden, maar als je twee seconden achter een andere auto rijdt, dan voel je dat en heb je minder neerwaartse druk. Daardoor blokkeren je remmen en in de kwalificatie draait het allemaal om die laatste paar tienden of honderdsten."

Doornbos ziet Verstappen nog wel revanche nemen op Norris

Doornbos stelt dat Verstappen nog wel een poging gaat wagen om tijdens een kwalificatie in 2025 zijn kans gaat pakken om Norris een beetje lastig te vallen. "Max voelde het meteen en zag dat het Lando was. Hij stelde dat Norris dit eigenlijk met opzet deed en hij zei dat hij het zou gaan onthouden. Hij zei dat hij dit meeneemt, wat eigenlijk gewoon betekent dat Lando bij een volgende kwalificatie maar beter op kan passen voor Max."

