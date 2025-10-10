Coronel zou Piastri saaiere kampioen vinden dan Verstappen: 'Maar zijn aanpak werkt wel'
Coronel zou Piastri saaiere kampioen vinden dan Verstappen: 'Maar zijn aanpak werkt wel'
Tom Coronel is van mening dat Oscar Piastri geen spectaculaire kampioen zou zijn in 2025, iets wat Max Verstappen wel zou zijn, maar dat de Australiër met zijn rijstijl en aanpak wel succes weet te oogsten.
Coronel denkt dat Piastri en concurrent Lando Norris onderling ook wel hebben afgesproken dat ze het niet te gek moeten maken tegen elkaar, omdat Verstappen in hun schaduw wacht op zijn kans en dan toe zal slaan. Dit zegt hij in Faster Food van Viaplay. "Ik weet zeker dat die twee na afloop hebben gesproken en dat ze geloven dat het kampioenschap tussen hen gaat. Ze beseffen dat ze moeten oppassen, want zodra ze hun frustratie op elkaar beginnen af te reageren, ligt Verstappen op de loer om toe te slaan."
Coronel over Piastri
Coronel stelt dat Piastri niet de spectaculairste kampioen zou zijn die F1 ooit heeft gehad. "Piastri is een echte kampioenschapsrijder. Je ziet dat hij anders denkt en rijdt dan bijvoorbeeld Max. Max gaat all-in en kijkt aan het einde van het seizoen wie de meeste punten heeft. Hij is een aanvallende rijder. Deze jongen is bezig met het verzamelen van punten. Dat zie je aan zijn denkwijze, zijn manier van racen, het vermijden van risico’s. Dit is een rijder die liever tien keer tweede wordt dan vijf keer wint."
Coronel ziet manier van rijden Piastri succes opleveren
Coronel vervolgt: "Hij heeft alle kampioenschappen gewonnen, ook Formule 2 en Formule 3. Je kunt ervan houden of niet, maar als hij wereldkampioen wordt, zal hij wel een saaie kampioen zijn." De aanpak van Piastri zal inderdaad niet bij iedereen goed in de smaak vallen, maar wanneer het succes oplevert is er voor Piastri (en ook voor McLaren) weinig reden om veranderingen door te voeren.
